Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Bäckagård
2026-04-29
Om arbetet
Arbetet som distriktssköterska är stimulerande och utmanande där du gör många egna bedömningar och har möjlighet att utvärdera arbetet fortlöpande. Du utför vanligt förekommande arbetsuppgifter inom primärvården såsom triagemottagning, både via telefon, digitalt och besök på plats samt bedriver egen mottagning. Till stöd har du hjälpsamma kollegor som alla värnar om gemenskap och trygg stämning. I tjänsten ingår enstaka arbetspass på Kvälls- och helgmottagningen.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Bäckagård har en trivsam och familjär stämning där alla i teamet hjälps åt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där du förväntas sätta "laget" i första rummet. Vi jobbar tillsammans för patientens hälsa och du bidrar till att patienten upplever det enkelt och välkomnande i sina kontakter med oss. Du kommer arbeta med egen mottagning, chatt samt telefonrådgivning.
Vårdcentralen består av läkar- och distriktssköterskemottagning, provtagning,
fysioterapi, arbetsterapi, psykolog, BVC, specialistmottagningar för astma/KOL och diabetes.
Om dig
Vi söker dig som är distriktsköterska alternativt legitimerad sjuksköterska.
Du är en serviceinriktad och lösningsorienterad person med ett gott bemötande. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta i team. På vårdcentralen krävs också att du kan arbeta självständigt och har förmåga att vara flexibel. Vi ser även att du har engagemang och vilja att aktivt bidra i utvecklingen av vår verksamhet. För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd här!
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115)
Bäckagårdsvägen (visa karta
)
302 74 HALMSTAD Arbetsplats
Närsjukvården Halland Kontakt
Louis Aradottir, Vårdförbundet Louis.Aradottir@regionhalland.se Jobbnummer
9882814