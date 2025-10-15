Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Årjäng
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Hos oss på Vårdcentralen Årjäng får du ett meningsfullt arbete i ett engagerat team där vi tillsammans skapar trygg och nära vård för våra patienter.
Välkommen till en arbetsplats med bredd, utvecklingsmöjligheter och god samverkan!
Din arbetsplats
Vårdcentralen Årjäng är en del av primärvården vilket är basen i den värmländska hälso- och sjukvården och som erbjuder vård i livets alla skeden. Våra patienter får bedömning, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering beroende på sjukdom och symtom. Åtta av tio patienter färdigbehandlas hos oss. Här arbetar olika yrkesprofessioner som bland annat allmänläkare, distriktssköterskor och andra specialistutbildade sjuksköterskor, bland annat inom diabetes, astma/KOL, demens och hjärtsvikt.
Vi erbjuder en visstidsanställning på cirka sex månader, ett utmärkt tillfälle att utvecklas och göra skillnad i primärvården.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete med bra möjligheter till utveckling och specialisering. Du kommer att träffa patienter vid planerad mottagning, via hembesök, de som söker akut samt ge rådgivning i telefon.
När du börjar hos oss anpassar vi din introduktion utifrån din bakgrund. Idag hanterar vi många diagnosområden inom öppenvården, ett arbete här ger dig bred erfarenhet. Vi arbetar digitalt med videobesök, men vi arbetar också med att kommunen och regionen samverkar med gemensamma patienter i god och nära vård. Samverkan med kommunen är ett projekt som vi kallar "utsocknes team" och innebär i det stora hela att vi tillsammans åker hem till patienten.
Dina kunskaper/kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna distriktssköterska. Erfarenhet inom primärvård eller tidigare arbete inom specialistområde som diabetes, astma/KOL och hjärtsvikt är meriterande. Har du vidareutbildning inom diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt, inkontinens eller demens så ses det också som meriterande. Även intresse för vidareutbildning inom dessa fält ses som positivt. Då det ingår resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
För att trivas i rollen ser vi att du är initiativrik, tar ansvar och har förmågan att självständigt strukturera och driva ditt arbete framåt. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vi fäster stor vikt vid din kommunikativa förmåga - både i mötet med kollegor och patienter - och att du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn, stabil och behåller kontrollen även i stressade situationer.
Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
