Distriktssköterska/sjuksköterska till vårdcentral Kungshögen/Sländan
Region Kronoberg, Primärvården / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2026-06-25
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Primärvården i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
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, Markaryd
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren – genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter – att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
Till vårdcentral Kungshögen/Sländan med filial Lidhult söker vi en engagerad sjuksköterska eller distriktssköterska som vill bli en del av vår verksamhet och utvecklas tillsammans med oss! Tillsammans arbetar vi för att erbjuda invånarna en nära, tillgänglig och kvalitativ vård genom hela livet. Vi har en öppen och välkomnande arbetsmiljö och värdesätter samarbete, delaktighet och ett gott bemötande. Hos oss blir du en viktig del av ett kompetent och engagerat team där vi stöttar varandra i det dagliga arbetet och arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett varierat och utvecklande arbete med patienter i alla åldrar. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat egen mottagning, såromläggningar, bedömningar samt rådgivning via telefon och digitala vårdkontakter. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi satsar på digitalisering och framtidens vård, vilket skapar goda möjligheter till kompetensutveckling.
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral under kvällar och helger. Vi är många som delar på uppdraget och vi erbjuder dig en särskild introduktion för jourläkarcentralen, allt för att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska, gärna med erfarenhet av primärvård.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll. Du har god förmåga att arbeta självständigt och i team, samt att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi värdesätter också att du har ett gott bemötande mot både kollegor och patienter, och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekryteringen kommer ske löpande under sommaren och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 427/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Södra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
351 85 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
Nås via växeln
Fackförbundet Vårdförbundet 0470-58 80 00 Jobbnummer
9979111