Distriktssköterska/sjuksköterska till Varberga vårdcentral
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2026-06-08
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Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad sjuksköterska till vår vårdcentral. Hos oss får du en arbetsplats med högt i tak och ett gott samarbete mellan alla yrkeskategorier, alltid med patientens bästa i fokus.
Varberga vårdcentral har ca 10 000 listade patienter och ca 45 medarbetare. Vårt upptagningsområde är mångkulturellt med båda villa- och hyreshusboende som sträcker sig från Närkes Kil och Mellringe till Hjärsta och Varberga. Vi som arbetar på vårdcentralen är ett samspelt och positivt team och hos oss ligger fokus på att skapa kvalitativ vård, goda relationer och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en mångkulturell arbetsplats där samarbete och teamkänsla genomsyrar vår verksamhet.
Vill du få möjlighet att arbeta i en bred roll med varierande och utvecklande arbetsuppgifter så är det här tjänsten för dig! Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna präglas av ett självständigt arbete där patientens bästa alltid står i fokus. Du kommer att ha din egen mottagning med varierande uppgifter såsom patientarbete i öppenvård, telefonrådgivning, hantering av ärenden via 1177 samt läkemedelshantering inklusive förskrivning av vissa läkemedel och hjälpmedel.
På mottagningen har vi daglig drop-in, där du arbetar i team tillsammans med läkare och undersköterska för att ta emot patienterna. Detta upplägg bidrar till ett dynamiskt och stimulerande arbete, samtidigt som det ger värdefullt stöd i din roll inom telefonrådgivningen.
Parallellt med det självständiga arbetet har du ett nära samarbete med kompetenta och engagerade kollegor på vårdcentralen, vilket skapar en trygg och utvecklande arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska. Är du dessutom diabetessköterska eller astma/KOL sköterska är du extra intressant för oss!
För oss är det viktigt att du är en driven person som gillar att arbeta självständigt - samtidigt som du tycker det är viktigt med ett nära samarbete.
Om verksamheten
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
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701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Vårdförbundet
Jennie Lindberg jennie.lindberg@regionorebrolan.se 019-602 76 27 Jobbnummer
9952399