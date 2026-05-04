Distriktssköterska/Sjuksköterska till vår hemsjukvård på Sigtuna Läkarhus
2026-05-04
Vi erbjuder en fin sammanhållning och mycket glädje samtidigt som vi jobbar på och med god kvalitet!
Vi har en stabil sjuksköterskegrupp och söker nu en sjuksköterska till vår fina hemsjukvård.Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Sigtuna Läkarhus ligger på den pittoreska gågatan mitt i vackra och charmiga Sigtuna, 30 min till Stockholm.
Nu fortsätter vi och utvecklar vård i ytterområden för att stötta Närakuter, jobba förebyggande, minska återinläggningar till akutsjukhus. Vårt kvalitetsarbete för 2024 innefattar utökad kvalitet och patientsäker vård i vår stora hemsjukvård på 100 patienter. Vi använder oss bland annat NEWS2 i vår hemsjukvård för ökad patientsäkerhet och bra omhändertagande. Vi arbetar i team i hemsjukvården med god kvalitet och patientsäker vård!
2023 fokuserade vi på psykisk ohälsa där vi minskade ner antalet behandlingsserier med god kvalitet, patientsäker vård och bra tillgänglighet. i teamet finns både psykolog och sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri. Vi har även BVC. Vi har ett gott samarbete med rehabmottagning i närheten. Du kan läsa mer om oss på Sigtuna läkarhus vårdcentral
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeDina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska i hemsjukvården och ibland stärker upp vår mottagning när det behövs.
Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Ett viktigt och omväxlande arbete med möjlighet att variera arbetsuppgifterna.
Kravspecifikation:
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, primärvård är meriterande. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande. B- körkort.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Du behöver vara flexibel, ansvarsfull, serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta samt att jobba såväl självständigt som i grupp. Ett gott och respektfullt bemötande av patienter, närstående och kollegor samt förmåga att dela med sig av kunskap och information är av yttersta vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i arbetsgruppen.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Sigtuna Läkarhus Kontakt
Verksamhetschef
Pierre Conde pierre.conde@regionstockholm.se 070-2141913
