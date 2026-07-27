Distriktssköterska/sjuksköterska till Valbo Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-07-27
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Valbo Din hälsocentral är lättillgänglig och belägen i centrala Valbo. Vi är ungefär 35 medarbetare som tar hand om våra drygt 9000 listade patienter. Vi bedriver sedvanlig primärvård med distriktssköterskemottagning, läkarmottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök. Vi har även specialistmottagningar för hypertoni, astma/KOL, diabetes och sårvård. Vi arbetar mycket teambaserat där alla yrkeskategorier samarbetar för patientens bästa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss arbetar du nära andra professioner och träffar patienter i alla åldrar och med olika behov. Här arbetar du i en omväxlande och stimulerande miljö med fokus på patientnära vård och förebyggande arbete.
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• telefonrådgivning
• mottagningsarbete, planerad och akut
• förebyggande hälsovård
• digital rådgivning via Min vård Gävleborg.
Hos oss får du
• en personligt anpassad introduktion
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• en individuell utvecklingsplan med tillhörande mentorskap.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formanerKvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är lyhörd i mötet med andra människor. Du har lätt för att anpassa dig och du ser möjligheter i förändringar. Du ser till helheten, agerar och fattar beslut utifrån verksamhetens bästa i det dagliga arbetet. Du behöver ha förmågan att arbeta självständigt men också tycka om att samarbeta med kollegor. Vi lägger stor vikt i personlighet och att du har en vilja att samarbeta.
I rollen som distriktssköterska/sjuksköterska ska du
• vara utbildad distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska
• inneha giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
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801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Malin Holmgren, vårdenhetschef malin.holmgren@regiongavleborg.se 073-079 54 60 Jobbnummer
10012135