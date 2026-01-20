Distriktssköterska/sjuksköterska till Valbo Din hälsocentral
Valbo Din hälsocentral är en av de större hälsocentralerna i länet, med cirka 9300 listade patienter. Vi är idag cirka 40 stycken medarbetare som tillsammans bedriver primärvård med läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hemsjukvård. Preventivt arbete är viktigt för oss, det vi kan förebygga idag underlättar i framtiden.
Verksamheten ska bli en del av Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, bolaget för de offentligt drivna hälso- och barnavårdscentralerna i Gävleborg. Övergången sker 1 februari 2026. Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska på Valbo Din hälsocentral arbetar du nära andra professioner och träffar patienter i alla åldrar och med olika behov. På hälsocentralen har vi utöver vår primära mottagning även specialistmottagningar för diabetes, hypertoni och astma/KOL. Här arbetar du i en omväxlande och stimulerande miljö med fokus på patientnära vård och förebyggande arbete.
Som distriktssköterska/sjuksköterska kommer du bland annat att arbeta med
• planerade mottagningsbesök
• akutbesök
• telefonrådgivning
• digitala vårdmöten via Min vård Gävleborg.
Hos oss får du
• ett individuellt introduktionsprogram anpassat efter dig och dina förutsättningar
• ett varierande arbete där du får träffa många olika patientgrupper
• vara en del av en engagerad arbetsgrupp
• goda utvecklingsmöjligheter.
Läs mer om våra förmåner:
Vi söker dig som är flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar och kan ändra dina prioriteringar när det behövs. Du behåller lugnet även under press och visar tilltro till din förmåga att hantera utmaningar. Du har en god samarbetsförmåga och vill gärna vara till hjälp för andra. Du är en problemlösare med förmåga att se helheten och som snabbt kan identifiera samband.
I rollen som distriktssköterska/sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• inneha ett giltigt b-körkort.
Är du utbildad distriktssköterska och/eller har gått diabetesutbildning är det meriterande för tjänsten.
Intervjuer sker fortlöpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
