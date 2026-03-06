Distriktssköterska/sjuksköterska till Surbrunns vårdcentral i hemsjukvården
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Surbrunns vårdcentral söker kompetent sjuksköterska/distriktssköterska till hemsjukvården för en tillsvidareanställning!
En av våra duktiga sjuksköterskor ska ta sig an en ny yrkesinriktning och vi behöver ersätta henne med en kompetent och driven sjuksköterska/distriktssköterska.
Är du ersättaren vi letar efter?
Vi är en trivsam och välfungerande vårdcentral med cirka 13 500 listade patienter mitt i stan vid Odenplan. Vi har en hemsjukvård med cirka 75 inskrivna patienter. Vi har fokus på våra patienter och god arbetsmiljö och vi arbetar i fina lokaler som ligger centralt vid Odenplan. Det är en trevlig arbetsplats där vi ställer upp för varandra och försöker ha roligt tillsammans. Du kan läsa mer om oss på Surbrunns vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, subventionerad friskvård, fri öppen hälso- och sjukvård, rabatt på SL-kort samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska inom hemsjukvårdsuppdraget. Omhändertagande av patienter i hemmet men också koordinering och administrativt arbete för att helheten ska fungera kring patienten. I hemsjukvårdsteamet samarbetar sjuksköterskor och undersköterskor och hjälps åt att planera och lägga upp arbetet med patienterna.
Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet men också god förmåga till samarbete, kommunikation och flexibilitet. Du behöver vara trygg i din roll som sjuksköterska och kunna göra självständiga bedömningar planerat och oplanerat.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, primärvård och hemsjukvård är meriterande. Specialistutbildning till distriktssköterska med förskrivningsrätt är meriterande. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet Take Care och Life Care är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet och egenskaper såsom gott samarbete, initiativförmåga och flexibilitet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
