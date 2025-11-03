Distriktssköterska /sjuksköterska till Surahammars Vårdcentral
Vi vill bli fler!
Vi söker distriktssköterska/sjuksköterska till Surahammars Vårdcentral
Vi söker en distriktssköterska/sjuksköterska till Surahammars Vårdcentral.
Vi ser gärna att du som söker tjänsten är distriktssköterska, men du kan också vara sjuksköterska med erfarenhet från primärvård. Har du dessutom utbildning och kompetens inom områden såsom diabetes, inkontinens, demens eller astma/KOL är det meriterande.
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss är arbetet mycket omväxlande och innefattar telefonrådgivning/chatt, mottagningsarbete med både planerade och akuta besök. Arbetet är mycket självständigt, men fodrar också att du har förmåga att arbeta team-baserat. Publiceringsdatum2025-11-03Dina personliga egenskaper
Du är pålitlig, flexibel och prestigelös.
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänsts Vårdcentral i Surahammar ligger i hjärtat av Västmanland, centralt belägen med närhet till både tåg och bussförbindelser. Våra moderna lokaler ligger centralt i Surahammar med Surahammars Folkets hus som granne på andra sidan torget. Vi har nära till lunchrestauranger, och delar lokal med ett fräscht gym.
Vi har ungefär 9000 listade patienter och har under vårt tak alla professioner som hör till en vårdcentral.
Vi är en utbildningsvårdcentral som utbildar blivande läkare, specialister inom allmänmedicin och allmäntjänstgöring inför specialistutbildning, sjuksköterskor och distriktssköterskor.
Praktikertjänst erbjuder förmånligt friskvårdsbidrag på 5000 kr/år, förmånscykel, fri sjukvård- och läkemedelskostnader upp till högkostnadsskyddet, samt möjlighet att hyra Praktikertjänsts semesterboenden.
Vi är ett härligt och glatt gäng som har ett gott samarbete i en stabil arbetsgrupp om 28 medarbetare.
Vi har en stabil läkargrupp med 4 fast anställda familjeläkare samt 5 ST-läkare och 1-2 AT-läkare.
Vi är 3 distriktssköterskor, 5 sjuksköterskor och 1 undersköterska.
Övrig information
Rekrytering med intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat.
Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt. Så ansöker du
Ansök genom att skicka CV tillsammans med personligt brev.
Vi kontrollerar alltid referenser och legitimation.
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
