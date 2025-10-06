Distriktssköterska/sjuksköterska till Storvik Din hälsocentral
Storvik Din hälsocentral är en liten och familjär hälsocentral med cirka 6000 listade patienter inom Sandvikens kommun. Vi befinner oss centralt i Storvik som har goda kommunikationer både med tåg och buss. Vi är idag cirka 30 medarbetare på hälsocentralen som bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi, hälsovetare och hembesök i ett landsbygdsområde.
Nu söker vi en distriktssköterska/sjuksköterska som brinner för att göra skillnad i människors liv och vill arbeta i en trivsam och utvecklande miljö. Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
På Storvik Din hälsocentral arbetar du nära andra professioner och träffar patienter i alla åldrar och med olika behov. Vi har specialistmottagningar för diabetes, hypertoni och inkontinens. Här arbetar du i en omväxlande och stimulerande miljö med fokus på patientnära vård och förebyggande arbete.
Som distriktssköterska/sjuksköterska på hälsocentralen kommer du bland annat att arbeta med
• planerad mottagning
• telefonrådgivning
• primärvårdsakuta patienter
• digitala vårdmöten genom Min Vård Gävleborg.
I tjänsten ingår viss helgtjänstgöring på familjeläkarjouren i Gävle.
Hos oss får du
• ett individuellt introduktionsprogram anpassat efter dig och dina förutsättningar
• ett varierande arbete där du får träffa många olika patientgrupper
• vara en del av en engagerad arbetsgrupp
• goda utvecklingsmöjligheter.
Vi söker dig som har en utpräglad förmåga att samarbeta och skapa goda relationer i arbetsgruppen. Du är lyhörd och kommunikativ samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter med stor noggrannhet. Du har en arbetsstil som präglas av flexibilitet vilket gör att du på ett smidigt sätt anpassar dig till nya situationer och förändrade förutsättningar. Vidare ser du även kopplingarna mellan olika delar av verksamheten och agerar alltid med långsiktiga mål i åtanke.
I rollen som distriktssköterska/sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• ha minst fyra års erfarenhet av arbete som sjuksköterska
• inneha B-körkort.
För denna tjänst är det meriterande om du är utbildad distriktssköterska. Även erfarenhet av arbete inom primärvård ses som värdefullt.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
