Distriktssköterska/Sjuksköterska till Skebäcks vårdcentral
2025-12-23
Skebäcks vårdcentral, belägen i centrala Örebro vid Stadsparken och Wadköping, utökar nu sjuksköterskegruppen och söker en distriktssköterska för en spännande och utvecklande tjänst. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ett positivt och engagerat arbetsklimat där samarbete och kontinuerlig utveckling står i fokus.
För drygt ett år sedan flyttade vi in i nybyggda, moderna lokaler som är utformade för att möta de krav den moderna vården ställer. Vårdcentralen har cirka 16 500 listade patienter och erbjuder en bred och varierad patientflora, vilket gör arbetet både dynamiskt och stimulerande. Vår personal arbetar tillsammans som ett starkt team där öppenhet och hjälpsamhet är viktiga värderingar för att skapa en arbetsmiljö som främjar både personlig och professionell utveckling.
På Skebäcks vårdcentral värdesätter vi ständiga förbättringar och är alltid i utvecklingsarbete för att kunna erbjuda den bästa tänkbara vården till våra patienter. Vår distriktssköterskemottagning är en central del av detta arbete. Vi erbjuder:
En stimulerande och utvecklande arbetsplats där du får möjlighet att göra skillnad för våra patienter.
Ett nära och professionellt arbetsklimat med ett starkt team och gott samarbete.
Modern och välutrustad arbetsmiljö.
Flexibla arbetstider och goda anställningsförmåner.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat telefonrådgivning, planerad mottagning, läkemedelshantering samt förskrivning av vissa läkemedel och hjälpmedel. Som distriktssköterska på Skebäcks vårdcentral ingår du i en arbetsgrupp där samarbete och hjälpsamhet är viktigt för att den dagliga verksamheten ska fungera. Du arbetar självständigt, under eget ansvar men med ett gott stöd av erfarna kollegor.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som är distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med erfarenhet och som har ett varmt och professionellt sätt att möta både patienter och kollegor. Vi värdesätter ditt engagemang för att skapa goda och förtroendefulla möten och vi ser gärna att du bidrar till att utveckla och förbättra vår verksamhet tillsammans med oss.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län
