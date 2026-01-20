Distriktssköterska/sjuksköterska till Sätra Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-01-20
Sätra Din hälsocentral har idag cirka 30 medarbetare och bedriver primärvård i ett mångkulturellt område. Vi har läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, BVC på familjecentral, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi, hembesök, samt specialistmottagningar för bland annat diabetes, hypertoni och bensår. Medarbetargruppen hos oss har ett stort engagemang och deltar i utveckling av verksamheten i alla dess delar. Vi värdesätter bra samarbete mellan alla yrkeskategorier och god stämning där en stark känsla av gemenskap genomsyrar arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt i personlighet och att du har en vilja att samarbeta.
Verksamheten ska bli en del av Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, bolaget för de offentligt drivna hälso- och barnavårdscentralerna i Gävleborg. Övergången sker 1 februari 2026. Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du att ha ett nära samarbete med alla professioner på hälsocentralen. Din kompetens är en viktig förutsättning för vårt gemensamma uppdrag i att stödja, behandla och vägleda människor mot ett friskare liv.
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• arbeta med telefonrådgivning
• utföra både planerat och akut mottagningsarbete
• arbeta med förebyggande hälsovård
• göra hembesök och vårdplaneringar.
Hos oss får du
• en personligt anpassad introduktion
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• en individuell utvecklingsplan med tillhörande mentorskap.
Läs mer här om våra olika förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du har förmågan att strukturera upp samt ta stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har våra patienters bästa i fokus och är duktig på att kommunicera med din omgivning, både patienter och kollegor. Du har lätt för att anpassa dig till föränderliga situationer samt ser vikten i att bidra till en god sammanhållning på arbetsplatsen.
I rollen som distriktssköterska/sjuksköterska ska du ha
• distriktssköterskeutbildning eller legitimerad sjuksköterska med
minst fyra års erfarenhet inom yrket
• behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
• inneha ett giltigt B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har gått astma/KOL-utbildning. Har du tidigare erfarenhet av primärvårdsarbete och/eller astma/KOL-mottagning så är även det meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
