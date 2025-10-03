Distriktssköterska/sjuksköterska till Sandviken Norra Din hälsocentral
2025-10-03
Sandviken Norra Din hälsocentral är en av Region Gävleborgs större hälsocentraler med cirka 10 600 listade patienter. Vi är ett team på cirka 50 medarbetare som arbetar i nära samarbete över olika professioner för att främja, förebygga och uppnå god hälsa för invånarna i västra Gästrikland. Vi värnar om flexibilitet och personlig utveckling, vilket gör jobbet både omväxlande och stimulerande!
Är du distriktssköterska eller sjuksköterska och söker en trygg och stimulerande arbetsplats? Välkommen till oss - en plats att komma hem till, där du får utvecklas och växa i samarbete med ett engagerat och stöttande team!Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Tjänsten är omväxlande och innebär bland annat telefonrådgivning där du får stöd och möjlighet att växa in i rollen på ett tryggt sätt. Vi vet att telefonrådgivning kan kännas utmanande, men hos oss får du en välarbetad och individanpassad introduktion. Du får följa med erfarna kollegor, lyssna och gradvis ta egna samtal under stöttning.
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att kunna arbeta med
• mottagningsarbete - ta emot patienter i alla åldrar för bedömningar, provtagningar och behandlingar
• sårvård, blodtryckskontroller och vaccinationer
• rådgivning
• hembesök
• akuta primärvårdpatienter
• att vara delaktig i arbetet med att handleda studenter.
Hos oss får du
• vara en del av en stor verksamhet med ett brett vårdutbud
• ingå i ett tryggt och stöttande team som strävar efter att alla ska trivas
• handledning/mentorskap
• en individanpassad introduktion där du får stöd att växa in i din roll, med stort fokus på att du ska få en helhetsbild av verksamheten och känna dig säker i dina arbetsuppgifter.
Tjänsten innebär vissa helgpass på familjeläkarjouren som ingår i hälsocentralens uppdrag.
Vi bryr oss om dig och arbetar aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är en samarbetsorienterad och initiativtagande distriktssköterska/sjuksköterska med en god förmåga att se till helheten. Samarbete är en självklar del av din vardag och du värdesätter teamets gemensamma framgång och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. För att trivas i rollen är det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt och kan prioritera bland arbetsuppgifter, även när tempot stundtals är högt. Du har ett genuint engagemang för patienternas välmående och strävar alltid efter att ge bästa möjliga vård. Din förmåga att se hela patientens situation gör att du kan ge både individuellt anpassad rådgivning och vårdinsatser som verkligen gör skillnad.
I rollen som distriktssköterska/sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
• inneha B-körkort.
Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
