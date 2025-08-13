Distriktssköterska/Sjuksköterska till Samaritens Vårdcentral
Region Blekinge / Sjuksköterskejobb / Karlshamn Visa alla sjuksköterskejobb i Karlshamn
2025-08-13
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Om företaget
Primärvården omfattar Region Blekinges vårdcentraler, ungdomsmottagningar och sårcentrum.
Blekingebor som blir sjuka vänder sig direkt till vårdcentralerna och får tillgång till hälso- och sjukvård som inte kräver sjukhusresurser. Vården ges i länets samtliga städer, på flera mindre orter och ibland i hemmen. Vårt mål är att vara en modern öppenvård där lagarbete och patienternas behov står i centrum.
Samaritens vårdcentral växer som verksamhet och har idag ca 16 700 listade patienter och ingår i Hälsoval. Vi har ett flertal professioner som arbetar tillsammans.
Vårdcentralen arbetar efter konceptet RAK (rätt använd kompetens) där vi strävar efter att varje medarbetare arbetar utifrån toppen av sin kompetens. Vårdcentralen är miljöcertifierad.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Om jobbet
Samaritens vårdcentral befinner sig just nu i en tillväxtfas där vi ser över hur vi ytterligare kan utveckla våra arbetssätt för att kunna möta behovet. Vi vill ha en modern vårdcentral där vi arbetar i team för att möta medborgarnas behov. Vi vill skapa en bra arbetsmiljö där vi skall trivas och vara nöjda med det arbete vi gör tillsammans. Vill du vara med och vara delaktig i att skapa en arbetsplats som skall möta framtidens vård?
Brinner du och är nyfiken på primärvård är du varmt välkommen till oss. Här finns stora utvecklingsmöjligheter just för dig. Som distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentralen möter du allt från små barn till våra äldre medborgare. Här förekommer arbetsuppgifter såsom mottagningsarbete, medicinska bedömningar, telefonrådgivning, digitala vårdmöten, triagering med mera. Möjlighet finns att utforma en av tjänsten till enbart rådgivning och digitala vårdmöten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad och utbildad distriktssköterska. Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och arbetar alltid med patienten i fokus. Du är trygg i din yrkesroll och är en positiv kollega med god samarbetsförmåga som bidrar till vårt goda arbetsklimat.
Eftersom vi är måna om att hitta en kollega som kompletterar vårt team lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du körkort är det till fördel i tjänsten.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning (Blankett 442.9). Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Camilla Granberg, Avdelningschef 0454-732769 Jobbnummer
9457325