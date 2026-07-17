Distriktssköterska/sjuksköterska till Östhammars vårdcentral
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Östhammar Visa alla sjuksköterskejobb i Östhammar
2026-07-17
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Östhammars vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Östhammars vårdcentral!
Vi välkomnar nu en ny distriktssköterska/sjuksköterska till vårt team på Östhammars vårdcentral! Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
Du som distriktssköterska/sjuksköterska kommer att arbeta med arbetsuppgifter kopplat till vårdcentralens arbete. Du har en central roll i att möta patienternas behov, göra medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och prioriteringar. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande. Detta innebär ett brett och varierat arbete för dig som trivs i det kliniska arbetet. Hos oss kommer du att arbeta med alla professioner på vårdcentralen. Vi sätter patienten i fokus och vi ser gärna att du är intresserad av hälsopreventivt arbete. För oss är fortbildning viktigt och vi satsar på god handledning för våra framtida kollegor.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från primärvård.
Du som söker trivs med kliniskt arbete, har lätt för att samarbeta och diskutera med kollegor inom alla våra yrkesgrupper. Du ser utmaningen och glädjen i att följa dina patienter genom livets alla åldrar, där det är viktigt att du är en god kommunikatör på svenska både i tal och skrift. Som person är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och för att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt. Du har en god samarbetsförmåga och förmåga att se utvecklingsmöjligheter. Din samarbetsförmåga och vilja att utveckla verksamheten kommer du att få nytta av hos oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Östhammars vårdcentral ligger i kuststaden Östhammar. Vi har drygt 6 500 listade patienter och är 30 medarbetare. Vi erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten och verksamheten är du välkommen att kontakta gruppchef Maria Hasselgren på telefon: 072-204 54 19 eller verksamhetschef Taina Polmé, 0173-88030.
Din fackliga representant når du via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-07-17Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga kopia på din legitimation, eventuell specialistkompetens, CV och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH254/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10005244