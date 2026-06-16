Distriktssköterska/sjuksköterska till Ockelbo Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland / Sjuksköterskejobb / Ockelbo Visa alla sjuksköterskejobb i Ockelbo
2026-06-16
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Ockelbo Din hälsocentral har 5 200 listade patienter och vi bedriver en sedvanlig primärvård med mottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, fysioterapi och hembesök. Vi är en del av Min vård Gävleborg som ger möjlighet till digitala vårdtjänster för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård.
Med våra 25 medarbetare har vi en bred kompetens, men för att bli ännu bättre söker vi två till kollegor som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss. Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Hos oss strävar vi efter att ständigt förbättra vår verksamhet och utveckla nya arbetssätt. Bland annat erbjuder vi sjuksköterskeledda mottagningar och arbetar i team för att ge patienten bästa möjliga vård.
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• mottagningsarbete både planerad och akut
• telefonrådgivning
• digitala besök
• hembesök.
Möjlighet till arbete på BVC finns för dig som är distriktssköterska. I tjänsten ingår enstaka pass cirka 6 till 8 pass per år på familjeläkarjouren på obekväm arbetstid samt beredskapsjour.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• möjlighet till mentor
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns kollegor att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och trivs i nära samarbete med alla hälsocentralens professioner i en omväxlande vardag. Du är intresserad av utveckling- och förbättringsarbete och är trygg i din yrkesroll. Du har även förmåga att bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt.
I rollen som distriktssköterska/sjuksköterska ska du
• vara legitimerad distriktsköterska eller sjuksköterska
• inneha giltigt B-körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland Kontakt
Elin Ahtinen, vårdenhetschef elin.ahtinen@regiongavleborg.se 026-27 81 15 Jobbnummer
9966919