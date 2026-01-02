Distriktssköterska/sjuksköterska till Öbacka Hälsocentral i Härnösand
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Härnösand Visa alla sjuksköterskejobb i Härnösand
Varmt välkommen till oss på Öbacka Hälsocentral! Hos oss kommer du till en engagerad personalgrupp på ca 35 medarbetare, som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad kan vi erbjuda?
Vi är ett härligt gäng som nu ser fram emot att välkomna en ny medarbetare. Hos oss står gemenskap och trivsel i fokus! Vi har en stark sammanhållning mellan olika yrkeskategorier och skapar en arbetsplats där vi bygger på omtanke och engagemang - både i mötet med våra patienter och i samarbetet med varandra.
Vi tycker om att ha kul tillsammans och har en aktiv festkommitté som regelbundet arrangerar interna aktiviteter, så som cornholeturnering och aktivitetstävlingar! Dessutom erbjuder vi unika förmåner som vår livsvårdstimme - en timme tidigare hemgång med bibehållen lön.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet på hälsocentralen är varierat och lärorikt, du möter patienter i olika situationer och åldrar. Hos oss kommer du att ingå i en grupp bestående av 10 distriktssköterskor/sjuksköterskor. I ditt arbete ingår att utföra medicinska bedömningar och behandlingar genom både akut och planerad verksamhet. De akuta bedömningarna sker oftast på bedömningsmottagningen där du triagerar och bedömer patienter i tätt samarbete med en läkare. I den planerade mottagningen möter du patienter för bland annat såromläggningar, injektioner/infusioner, öronspolningar samt olika hudbesvär. Du kommer även att arbeta med telefonrådgivning, där vi ständigt vill förbättra vårat arbetssätt och våran tillgänglighet mot patienterna.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska.
- Du vill bidra till en stabil distrikts/sjuksköterskemottagning med god kvalitet.
- Du vill, liksom vi, arbeta för patienternas bästa genom behandling, rådgivning och hälsofrämjande arbete.
- Du har ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
- Du vill utvecklas inom verksamheten och ser möjligheter.
- Du är flexibel, engagerad och har god samarbetsförmåga.
- Meriterande är erfarenhet inom diabetes, vård av äldre eller akutsjukvård.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är ett vikariat till 30 september med möjlighet till förlängning. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Sista ansökningsdatum: 2025-01-12
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!
Mottagning
Vi erbjuder ett brett utbud av hälso- och sjukvård. Vårt mål är att du ska få bästa möjliga tillgänglighet, service och bemötande när du behöver hjälp eller rådgivning.
Vi sätter patienten i centrum, varför det är viktigt att du får rätt vård av rätt person. Vi erbjuder en komplett primärvård.Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Kontakt
