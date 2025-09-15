Distriktssköterska/sjuksköterska till nattjänst
2025-09-15
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete inom hemsjukvården. Som sjuksköterska på natten har du HSL-ansvar för Mörbylånga kommuns särskilda boenden, omsorgens gruppbostäder och patienter inskrivna i den kommunala primärvården KPV samt uppdrag från 1177. Arbetet innebär sedvanliga arbetsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård/kommunala primärvården KPV. Adekvata akuta och planerade insatser jourtid. Du ger även handledning och delegering till omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar tvärprofessionellt i team med hemtjänst, rehab, kollegor, biståndshandläggare och primärvården.
Vi arbetar med kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och Palliativa registret. Dokumentationen sker i Cosmic. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska/distriktssköterska. Erfarenhet av äldreomsorg och hemsjukvård är meriterande. Vi söker dig som är trygg i yrkesrollen, kan arbeta såväl självständigt som i team, tar ansvar och har ett gott bemötande. Samarbetsförmåga, flexibilitet och personlig lämplighet värderas högt.
Körkort erfordras.
