Distriktssköterska / Sjuksköterska till Närvården Viksäng-Irsta, Västerås
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-01-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi ny medarbetare till vår sköterskegrupp! Vi driver en stor vårdcentral i Västerås och vi behöver förstärkning till vårt härliga gäng på vårdcentralen. Arbetet är omväxlande och du möter patienter i alla åldrar med olika behov. Välkommen med ansökan!Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Vi behöver förstärka vårdcentralen med en erfaren sköterska med kompetens inom diabetes. Vi arbetar aktivt med målgruppen diabetiker och strävar efter att ge bra kvalitet på vården.
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss får du arbeta med en stor variation på patienterna - allt från barn till människor i livets slutskede. Arbetet innebär att du möter många olika typer av situationer där du använder både dina medicinska kunskaper och din livserfarenhet. Du arbetar med sedvanliga sköterskeuppgifter såsom telefonrådgivning, digitalt via 1177 direkt, mottagningsbesök, sjukdomsförebyggande arbete samt specialistsköterskemottagning. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen och förbättringsarbete ingår som en viktig del i det dagliga arbetet.
Om arbetsplatsen
De 12 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland samt Vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Viksäng-Irsta är en av 12 vårdcentraler och till verksamheten finns även en filial-mottagning i Irsta. Vårdcentralen är stor och väl inarbetad i ett av Västerås ytterområden med gång- och cykelavstånd till centralstationen och centrum. I direkt anslutning till vårdcentralen finns parkering och bra bussförbindelser. Vi ansvarar för drygt 15 800 listade patienter och vi tillhandahåller läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård samt rehabiliteringsenhet med sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, samtalsmottagning och dietist. Vi arbetar för trygghet, god vård och hälsa tillsammans med patienten.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Viksäng-Irsta och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor.
Vi erbjuder dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken och vill veta mer?
Mejla gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Du har förmåga att arbeta självständigt som sjuksköterska på vårdcentral och du har för primärvården adekvat vidareutbildning inom diabetes. Vi ser att du har erfarenhet av journalsystemet Cosmic som vi använder i vårt dagliga arbete och du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift.
Som person är du trygg och stabil i din profession, empatisk och har lätt för att samarbeta med andra. Du är väl strukturerad i ditt arbete, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi ser att du har en förmåga att anpassa dig till nya omständigheter och är tillmötesgående och respektfull i ditt bemötande med andra.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och arbetsglädje.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 januari 2026!
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Kristina Hägglund kristina.hagglund@regionvastmanland.se 021-17 49 72 Jobbnummer
9669275