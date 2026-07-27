Distriktssköterska / Sjuksköterska till Närvården Viksäng - Irsta
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-07-27
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En av våra medarbetare går i pension och därför söker vi nu en sjuksköterska/distriktssköterska som vill arbeta i en stabil och välfungerande verksamhet i Västerås. Hos oss får du ett omväxlande arbete med patienter i olika åldrar och en arbetsmiljö som präglas av samarbete och kontinuitet. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren sjuksköterska eller distriktssköterska som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Hos oss får du arbeta i en stabil och engagerad arbetsgrupp där kvalitet, kontinuitet och patientfokus är centrala delar i det dagliga arbetet.
Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss innebär en bred och varierad klinisk vardag, där du möter patienter i olika åldrar och livssituationer – från barn till personer i livets slutskede. Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter såsom telefonrådgivning, digital kontakt via 1177 Direkt, mottagningsarbete, sjukdomsförebyggande insatser samt specialistsköterskemottagning.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Vi värdesätter ett strukturerat arbetssätt och ett aktivt förbättringsarbete, där du som medarbetare har möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna samt vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med egen styrelse och Region Västmanland som ägare. Verksamheten samlas under namnet Närvården Västmanland och tillsammans arbetar vi för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ primärvård i hela länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Viksäng-Irsta är en av dessa vårdcentraler och verksamheten har även en filialmottagning i Irsta. Vårdcentralen är etablerad i ett område med god tillgänglighet, nära både till centrum och kommunikationer. I anslutning till vårdcentralen finns parkering samt goda bussförbindelser.
Vi ansvarar för cirka 15 800 listade patienter och erbjuder läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård samt rehabilitering med fysioterapeut, arbetsterapeut, samtalsmottagning och dietist. Vårt arbete utgår från patientens behov med fokus på kontinuitet, kvalitet och trygghet.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Viksäng-Irsta och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor. Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken och vill veta mer?
Mejla gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer.Kvalifikationer
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning till distriktssköterska
har erfarenhet av journalsystemet Cosmic och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är trygg och stabil i din yrkesroll, med god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett gott arbetsklimat
har förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter och möter patienter och kollegor med respekt och lyhördhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter engagemang samt ett positivt förhållningssätt i arbetet.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
723 45 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Maria Blomkvist maria.blomkvist@regionvastmanland.se +4621175078 Jobbnummer
10011982