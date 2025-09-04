Distriktssköterska/Sjuksköterska till Närvården Sala Väsby
Region Västmanland
2025-09-04
Vill du arbeta på en enhet där ditt dagliga arbete är omväxlande? Hos oss får du möta patienter i alla åldrar och med olika behov. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
På vårdcentralen möter du som distriktssköterska alternativt grundutbildad sjuksköterska med erfarenhet av primärvård, patienter i alla åldrar och med olika behov. Ingen dag är den andra lik och arbetet innebär en variation mellan arbetsuppgifterna under dagen och veckan. Du har bland annat egen planerad mottagning, jourmottagning och drop in mottagning med akut sökande patienter, telefonrådgivning samt digitalt via 1177 direkt.
I tjänsten finns möjlighet till specialistuppdrag tillsammans med kollega, exempelvis i minnesteam, astma/KOL, diabetes, svikt, utskrivningssamordnare mm.
Hösten 2023 öppnade vi vår drop in mottagning där sjuksköterska arbetar i team tillsammans med annan sjuksköterska, undersköterska och läkare. Det är ett av flera förbättringsarbeten som är en viktig del i det dagliga arbetet och som bland annat ökar vår tillgänglighet för våra patienter.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland samt Vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Sala Väsby ansvarar för cirka 13 000 listade patienter. Vår enhet omfattar mottagning hos läkare, distrikt-/sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist, ett psykosocialt team med kuratorer, samt mödra- och barnhälsovård. Till verksamheten hör också en filialmottagning i Västerfärnebo.
Sedan 2021 erbjuder vi patienter att chatta med oss via en ny digital plattform för att öka vår tillgänglighet och därmed få fram nya och spännande arbetsmetoder.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Sala Väsby och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor.
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Sjuksköterska och gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Du har några års erfarenhet inom yrket. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom liknande närvårdsverksamhet är det meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Övriga spåkkunskaper är meriterande.
Som person är du trygg och stabil i din profession, empatisk och har lätt för att samarbeta med andra. Du är väl strukturerad i ditt arbete, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har en förmåga att anpassa dig till nya omständigheter och är tillmötesgående och respektfull i ditt bemötande med andra. Vi fäster stort avseende vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
En tillsvidareanställning och ett vikariat på 1 år, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 14 september 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Ann Bruce Lundström ann.bruce.lundstrom@regionvastmanland.se 0224-584 38 Jobbnummer
9492166