Distriktssköterska / Sjuksköterska till Närvården Kolsva
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Köping Visa alla sjuksköterskejobb i Köping
2026-03-04
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Vi har en pensionsavgång efter sommaren och vi söker dig som är intresserad av att arbeta på en glesbygdsvårdcentral där vi lägger fokus på teamarbete och arbetsglädje. Välkommen med ansökan!Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss får du arbeta med en stor variation på patienterna - allt från barn till människor i livets slutskede. Arbetet innebär att du möter många olika typer av situationer där du använder både dina medicinska kunskaper och din livserfarenhet. Du arbetar med sedvanliga sköterskeuppgifter såsom telefonrådgivning, digitalt via 1177 direkt, mottagningsbesök samt sjukdomsförebyggande arbete. Förbättringsarbete ingår som en viktig del i det dagliga arbetet.
Du kommer att arbeta både individuellt och tillsammans i team. Vi driver vårdcentralen tillsammans och det är viktigt att du är flexibel och driven för att hjälpa oss att möta kommande utmaningar framöver med en personcentrerad vård och ett utökat uppdrag inom primärvården.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna i Västmanland samt Vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med en styrelse och Region Västmanland som ägare. Vi har ett gemensamt namn, Närvården Västmanland och vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa primärvården i länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Kolsva är en vårdcentral med ett gott rykte. Vi toppar patientenkäter flera år i rad samt uppvisar fina arbetsmiljöenkäter och låg personalomsättning. Vårdcentralen ligger inom ett bra pendlingsavstånd på cirka 45-60 minuter från Västerås, Örebro och Eskilstuna. Det finns avgiftsfria parkeringar i direkt anslutning till vårdcentralen.
Vi ansvarar för drygt 4500 listade patienter och vår enhet omfattar mottagning hos läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, psykoterapeut samt barn- och mödrahälsovård. Hälsocenter som lägger fokus på hälsovanor för våra patienter är en viktig resurs och finns på plats på vårdcentralen cirka en gång i veckan.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Kolsva och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra villkor på en trivsam arbetsplats.
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som
• är legitimerad sjuksköterska och gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Du har förmåga att arbeta självständigt som distriktssköterska/sjuksköterska på vårdcentral och du har gärna för primärvården adekvat vidareutbildning,
• har erfarenhet av journalsystemet Cosmic som vi använder i vårt dagliga arbete och du behärskar svenska språket i såväl tal som skrift,
• är trygg och stabil i din profession, empatisk och har lätt för att samarbeta med andra,
• är väl strukturerad i ditt arbete, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett positivt arbetsklimat, samt
• har en förmåga att anpassa dig till nya omständigheter och är tillmötesgående och respektfull i ditt bemötande med andra.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och arbetsglädje.
Nyfiken och vill veta mer?
Mejla gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde i september eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 18 mars 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef Kolsva
Carin Hjulström carin.hjulstrom@regionvastmanland.se 021-17 69 10 Jobbnummer
9775819