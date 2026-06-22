Distriktssköterska / Sjuksköterska till Närvården Herrgärdet
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-06-22
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Har du några års erfarenhet som distriktssköterska/sjuksköterska eller har arbetat tidigare på vårdcentral? Då är du mycket intressant för oss och vi välkomnar din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra sedvanliga distriktssköterske-/sjuksköterskeuppgifter som bland annat telefonrådgivning och digitalt via 1177 direkt, egen planerad mottagning och vårdsamordning. Arbetet är varierat och vi möter patienter i alla åldrar med olika behov. Rollen som distriktssköterska/sjuksköterska betyder att kunna samarbeta i team med flera av vårdcentralens professioner och funktioner som ska utmynna i ett gott omhändertagande, god service och bästa möjliga hälsa för individen. Alla våra medarbetare förväntas aktivt delta i utvecklingsarbeten och du kommer att arbeta såväl självständigt som i team med övrig personal på vårdcentralen.
Om arbetsplatsen
De 11 regiondrivna vårdcentralerna samt vårdcentralernas jourmottagningar i Västmanland drivs som en intraprenad med egen styrelse och Region Västmanland som ägare. Verksamheten samlas under namnet Närvården Västmanland och tillsammans arbetar vi för att erbjuda en tillgänglig och kvalitativ primärvård i hela länet. Vi satsar kontinuerligt på utveckling av våra arbetsplatser för att möta framtidens primärvård.
Närvården Herrgärdet är en väl inarbetad mottagning i centrum av Västerås. Vi ansvarar för cirka 12 450 listade patienter och vår mottagning omfattar läkar- och distriktssköterskemottagning, mödra- och barnhälsovård, fysioterapi- och arbetsterapiverksamhet samt kurator och dietist. Då samtliga yrkeskategorier för en vårdcentral är samlade i samma byggnad så kan vi erbjuda våra patienter ett professionellt omhändertagande.
Vi vill att våra medarbetare ska trivas, må bra och utvecklas med oss på Närvården Herrgärdet och därför verkar vi för att erbjuda trygga anställningar med bra förmåner och schyssta villkor. Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och med fördel en vidareutbildning till distriktssköterska alternativt grundutbildad sjuksköterska och gärna med några års erfarenhet av primärvård och arbete på vårdcentral. Vi ser även en fördel om du har diabetesutbildning eller hälsosamtalsledarutbildning för 50, 60 och 70-åringar. Vi värdesätter tidigare erfarenhet av telefonrådgivning och mottagningsarbete. Har du erfarenhet av journalsystemet Cosmic är det meriterande och du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är trygg, stabil och är relationsskapande med såväl patienter som kollegor. Du har kunskap och förmågan att arbeta självständigt även om det finns kollegor till hands för frågor och stöd. Du är stresstålig och van att prioritera dina arbetsuppgifter. Vi uppmuntrar drivna och utvecklingsinriktade medarbetare som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla vår arbetsplats och våra rutiner på bästa sätt! Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 6 juli 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
722 14 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Sara Rosenqvist sara.rosenqvist@regionvastmanland.se +4621174132 Jobbnummer
9973908