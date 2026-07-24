Distriktssköterska/sjuksköterska till Matfors hemsjukvård
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-07-24
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Vill du vara med och utveckla Hälso- och sjukvården tillsammans med oss i Sundsvalls kommun? Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn.
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska som brinner för utveckling, gillar att få vara med och påverka och att hitta nya spännande arbetssätt till förmån för våra patienter. Låter det som att vi kan erbjuda dig en intressant utmaning i arbetet så hör av dig. Mer information nedan samt länk för vidare läsning.
I våra verksamheter arbetar du tillsammans med flera andra professioner för att tillgodose en god och säker vård för våra medborgare i deras hem, vare sig de bor i villa, lägenhet eller i något av kommunens boenden. Vi har såväl somatisk vård som psykiatri, vård för personer med funktionsnedsättning och korttidsvård och demensvårdsenheter.
Nu söker vi en sjuksköterska/distriktsköterska som vill arbeta i område Väst, Matfors hemsjukvård. Man utgår från Matfors HC där vårt kontor ligger.
Så här bidrar du i rollen som sjuksköterska/distriktsköterska
Vi är inne i en spännande utvecklingsfas där vi vill ge alla våra medarbetare förutsättningar till möten, samverkan och erfarenhetsutbyte och där vi uppmuntrar kreativitet och nya idéer. Vi vill ta till vara dina kunskaper och erfarenheter och vi ser handledning av studenter som en del i vår framtida utveckling och viktiga medspelare i verksamheten. Vi är i ett skede där vi nu utvecklar ett tvärprofessionellt arbetssätt och personcentrerad vård. Vi värderar allas betydelse, inflytande och delaktighet i verksamheten och värnar om balansen mellan arbete och fritid.
Vi erbjuder dig:
arbete dagtid
för närvarande tjänstgöring var 6:e helg samt några lätthelgs dagar/röd dag på veckodag per år
individuell kompetensutveckling
möjlighet att söka Akademisk specialisttjänst (AST)
kompetensutveckling med miniseminarier en gång i månaden
Läs mer om vad Hälso- och sjukvård i Sundsvalls kommun kan erbjuda dig som sjuksköterska: https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/sjukvard-och-tandvard/jobba-som-sjukskoterska-i-kommunen/
Din kompetens och erfarenhet
Sjuksköterskelegitimation godkänd av Socialstyrelsen är ett krav. B-körkort är ett krav.
Distriktsköterskeutbildning meriterande.
Vi vill att du har god förmåga att samarbeta, har en personlig mognad och ett gott bemötande. Att vara flexibel och snabbt kunna ställa om i en omväxlande vardag är också viktigt för att du ska trivas hos oss.
Det är viktigt att du har ett intresse och engagemang där individen är medskapare i den vård vi ger. Vi tror även att du är proaktiv och aktivt bidrar till att finna arbetsformer som ger ökad kvalitet för dem vi finns till för, vilket i sin tur ger ökad arbetsglädje. Att se möjligheterna med nya digitala tekniker och nyfikenhet på hur vi kan se de verktyg vi har att tillgå, som värdeskapande är också något vi värdesätter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK-OFR Hälso- och sjukvård
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst//
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Eva Vikander 060-191664 Jobbnummer
10011163