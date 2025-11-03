Distriktssköterska/sjuksköterska till Kry Vårdcentral Haga
Om Kry Vårdcentral Haga
Kry Vårdcentral Haga är en del av vår snabbt växande primärvård med fokus på hög kvalitet, innovation, och ett tydligt patientcentrerat arbetssätt. Vi söker nu en engagerad distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska till vårt team i Haga där du får vara med och utveckla framtidens vård tillsammans med oss och våra patienter.
Kry vårdcentral Haga ligger i området där Vasastan möter Hagastaden i Stockholm. Vi slog upp portarna för 4 år sedan och sedan starten har vi på ett stabilt och uthålligt sätt ökat verksamheten som har nu ca 9500 listade patienter.
Om rollen som distriktssköterska/sjuksköterska på Kry Vårdcentral HagaSom distriktssköterska eller sjuksköterska hos oss ansvarar du för att tillsammans med kollegor inom olika professioner bidra till en trygg, säker och modern primärvård. Du arbetar både med mottagningsverksamhet, telefonrådgivning, digital patientkontakt och vid behov även i hemsjukvården. Rollen är självständig med stort utrymme för egna initiativ samtidigt som samarbete och teamkänsla värderas högt.
Arbetsuppgifter i primärvården på Kry Haga Bedömning, vård och uppföljning av patienter på mottagning och digitalt
Telefonrådgivning och triagering
Vissa hembesök i hemsjukvården vid behov
Vaccinationer och läkemedelshantering
Deltagande i vårdcentralens kvalitets- och utvecklingsarbete
Samarbete med läkare, undersköterskor och övriga kollegor
Kvalifikationer och egenskaper vi söker Legitimerad sjuksköterska, gärna specialistutbildad distriktssköterska
Erfarenhet av arbete på vårdcentral/primärvård
Du sätter alltid patienten först och arbetar professionellt samt evidensbaserat
God kommunikationsförmåga och trygg i patientmötet
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Engelska meriterande
Erfarenhet av journalsystem såsom Take Care eller PMO är meriterande
Du är självständig, initiativtagande och teamorienterad
Vi erbjuder dig på Kry Vårdcentral Haga Modern, flexibel och stimulerande arbetsmiljö
Digitala och fysiska patientmöten
En arbetsplats med starkt fokus på kvalitet, service och patientsäkerhet
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Individanpassad introduktion och löpande kompetensutveckling
Möjlighet att påverka och vara med och utveckla Kry:s arbetsmetoder
Praktisk information om tjänsten som distriktssköterska/sjuksköterska
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid eller deltid, enligt önskemål Anställningsform: Tillsvidare eller visstid efter överenskommelse Arbetstider: Dagtid på vardagar Placering: Kry Vårdcentral Haga
Kontakt och ansökan till Kry Vårdcentral HagaLåter tjänsten som distriktssköterska/sjuksköterska intressant? Skicka din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Frågor om tjänsten eller processen besvaras gärna av vår biträdande verksamhetschef på josefina.rapaport.ronthen@kry.se
