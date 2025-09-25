Distriktssköterska/sjuksköterska till Kattegattkliniken
2025-09-25
Information om arbetsplatsen
Kattegattkliniken är en vårdcentral belägen på Söder i Halmstad.
Vi erbjuder våra patienter alla de kompetenser man förväntar sig av en modern mottagning, såsom läkare, distriktssköterska, diabetessköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, BVC samt provtagning.
Vi är ett sammansvetsat personalteam och stolta över vårt goda och nära samarbete, yrkesgrupperna emellan. Vi ser varje patientmöte som unikt och strävar efter att varje möte ska bli det bästa för patienten. Delaktighet och ett professionellt bemötande är viktigt för oss, både gentemot våra patienter och kollegor. Det kollegiala samarbetet, där nya tankar och idéer uppmuntras, gör att vi kan utveckla verksamheten till att bli ännu bättre.
Då en av våra distriktssköterskor går i pension söker vi en ny kollega.
Som distriktssköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral såsom telefonrådgivning (Tele Q), egen distriktssköterskemottagning, triagering samt arbete i vår app Praktikertjänst. Du arbetar dagtid måndag-fredag. Gles helgtjänstgöring tillkommer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska/legitimerad sjuksköterska. Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är självgående, noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du tycker om att arbeta både självständigt och i team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Intervjuer sker löpande, varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Hallands län, Kattegattkliniken Kontakt
Lena Kjellman 0768642878 Jobbnummer
9526740