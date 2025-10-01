Distriktssköterska / Sjuksköterska till Hortlax hälsocentral
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2025-10-01
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Kalix
eller i hela Sverige
Hortlax hälsocentral är en utvecklande arbetsplats. Vi jobbar med patienten i centrum samtidigt som vi jobbar för en god arbetsmiljö. Alla proffessioner på Hortlax Hälsocentral är lika viktiga. Vi hjälper och stöttar varandra med ett positivt förhållningssätt.
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning till distriktssköterska. Du har god datorvana och kunskaper i svenska på lägst C1-nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet från primärvården eller annan mottagningsverksamhet samt om du är van att använda Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är trygg och stabil, du är serviceinriktad, strukturerad och flexibel.
Det här får du arbeta med
Vi har 9900 listade patienter. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är sjuksköterskemottagnings arbete, lättakuten, telefonrådgivning via Tele Q, 1177 samt delta i förändrings arbete. Vi jobbar i team. Tillsammans med fysioterapi, arbetsterapeut, psykisk ohälsa teamet, undersköterskor, medicinsk sekreterare och läkare så ingår du i teamet.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Britt-Marie Nilsson britt-marie.nilsson@norrbotten.se 0911-75909 Jobbnummer
9536067