Distriktssköterska/sjuksköterska till Hofors Din hälsocentral
Region Gävleborg, VO Primärvård Västra Gästrikland / Sjuksköterskejobb / Hofors Visa alla sjuksköterskejobb i Hofors
2025-09-25
Hofors Din hälsocentral bedriver sedvanlig primärvård. Här har vi läkare, barnavårdscentral (BVC), distriktssköterske- samt sjuksköterskemottagning, undersköterskemottagning med provtagning, psykosocialt team, arbetsterapeut, fysioterapeuter, rehabkoordinatorer och medicinska sekreterare. I lokalerna finns även mödravårdscentral. Vi är cirka 40 medarbetare på vår enhet och vi har regelbundna yrkesgruppsmöten. Vi arbetar för att göra en bra vård ännu bättre och fokuserar på det som är värdefullt för patienterna; från medicinsk kvalitet till bra öppettider och ett gott bemötande. Vår hälsocentral ska ge trygg vård när någon behöver det och jobbar efter våra honnörsord Alltid-Nära-Trygg.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Vi söker en distriktssköterska/sjuksköterska som vill bli medarbetare i vårt härliga gäng. Hos oss arbetar du nära andra professioner såsom läkare, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, rehabkoordinatorer och vårt psykosociala team. För oss är det viktigt att jobba utifrån patienten och dess bästa utifrån önskemål och förutsättningar. Arbetstiden är till största delen dagtid måndag till fredag men i vårt verksamhetsområde primärvård västra Gästrikland delar vi på beredskapspass på helger och röda dagar. Beredskap cirka 3-4 pass/år och tjänstgöring på familjeläkarjouren i Gävle cirka 3-5 pass/år.
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss kan du bland annat komma att arbeta med
• akut sökande patienter
• att göra hembesök
• att bemanna vår telefonrådgivning
• digitala vårdmöten genom Min vård Gävleborg.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
Är du nyfiken på hur en dag kan se ut för en distriktssköterska/sjuksköterska på Hofors Din hälsocentral innan du ansöker? Hör gärna av dig så kan du få hospitera hos oss en dag.
Vi erbjuder heltidsanställning men möjlighet finns till deltidsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga, och du har ett gott bemötande. Du är stresstålig och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Du kan både arbeta självständigt samt samarbeta med dina kollegor. Du gillar att handleda medarbetare och vill utveckla den medicinska kvalitén och vi välkomnar idéer och förslag till förbättring. Professionellt ansvar är en självklarhet.
För oss är det särskilt viktigt att dina egenskaper, förmågor och ditt agerande ligger i linje med vår värdegrund. Stor vikt fästes vid personlig lämplighet såsom god organisations- och samarbetsförmåga, flexibilitet samt intresse för att vara med och utveckla verksamheten.
I rollen som distriktssköterska/sjuksköterska ska du
• vara legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska med minst två års yrkeslivserfarenhet.
För den här tjänsten är det meriterande om du har distriktssköterskeutbildning och fördjupad kunskap inom diabetes, astma/KOL, inkontinens eller demens. Har du erfarenhet av att ha arbetat inom primärvård/kommunal verksamhet tidigare är det också meriterande.
Ansök redan idag, då urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
