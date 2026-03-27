Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården på Älvsjö vårdcentral
2026-03-27
Hemsjukvården på Älvsjö vårdcentral söker dig distriktssköterska!
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team bestående av fem DSK/SSK, de flesta med lång erfarenhet från hemsjukvård.
I teamet arbetar även en allmänspecialist på heltid samt sju undersköterskor. Vi är idag en välfungerande grupp med väl etablerade rutiner, som nu söker en kollega med lika stort intresse som vi har för att utveckla och stärka patientsäkerheten samt ge god omvårdnad i hemmet utifrån gällande riktlinjer och faktabaserad kunskap.
Du bör känna dig trygg i din yrkesroll som distriktssköterska/sjuksköterska där erfarenhet av hemsjukvård är mycket meriterande.
I dagsläget har vi ca 180 patienter inskrivna i hemsjukvården som är indelade i fem olika områden med en sjuksköterska/distriktssköterska ansvarig för varje område. Vi dokumenterar i Take care.
Vårt mål är att bedriva den bästa tänkbara vården för våra patienter i deras hem. Att ständigt öka vår kunskap i teamet för att förbättra arbetsmiljön.
Älvsjö vårdcentral ligger centralt mitt i Älvsjö som är en stor knutpunkt för kollektivtrafiken i söderort. Det finns även parkering på ca 5 minuters promenad från vårdcentralen.
Sedvanliga arbetsuppgifter för distriktssköterska/sjuksköterska inom hemsjukvården.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen- hälso och sjukvård med erfarenhet eller intresse av hemsjukvård. Alternativt erfarenhet från geriatriskvård. Körkort och körvana samt cykel vana är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, har god samarbetsförmåga, kan arbeta flexibelt och har ett engagemang samt ett gott humör! Inte rädd för att jobba självständigt.
Anställningsform
Vikariat på ett år med start enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2043".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016)
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Älvsjö vårdcentral
Masaud Sayed, enhetschef 0702536748
9824319