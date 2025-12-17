Distriktssköterska/sjuksköterska till hemsjukvården
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2025-12-17
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla vår hemsjukvård.
Hos oss får du ett varierat arbete där du tar ansvar och planerar ditt arbete själv för att ge god vård till patienter i deras hem. Som sjuksköterska inom hemsjukvården arbetar du i ett eller flera hemtjänstområden och har ansvar för patienter i deras hem. Du jobbar i team med andra sjuksköterskor och övriga yrkesgrupper, alltid med patienten i fokus.
Vi erbjuder god balans mellan arbete och privatliv, en varm arbetsmiljö och fantastiska kollegor. Vi delar med oss av nyheter och erbjuder utbildningar för din egen kompetensutveckling. Hos oss får du använda din kunskap och ditt engagemang i en arbetsgrupp som är både trivsam och positiv.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Vi följer lagar och rutiner som säkerställer att våra patienter får rätt vård. Vi arbetar med digital signering av läkemedel och kan dokumentera insatser mobilt. Vi utvecklar vårt arbete med digitala lösningar och arbetar aktivt med att förändra våra arbetssätt mot omställning Nära vård, som handlar om att vården ska komma närmare patienten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Bedöma, planera, organisera, utföra och följa upp medicinska behandlings- och vårduppdrag.
* Identifiera och förebygga hälsorisker samt registrera i kvalitetsregister.
* Koordinera kontakter och samarbeta i team både internt och externt.
* Instruera och handleda omvårdnadspersonal och studenter.
Arbetet sker främst på dagtid, men kvälls- och helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har sjuksköterskeexamen och svensk legitimation som sjuksköterska. Om du har specialist- eller påbyggnadsutbildning till distriktssköterska är det meriterande, men det är inte ett krav.
Vi vill att du har arbetat några år som sjuksköterska och har ett uttalat intresse för att arbeta i hemsjukvården. Erfarenhet av arbete i hemsjukvård är meriterande. Du ska ha god datorvana, erfarenhet av att dokumentera i journalsystem och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Arbetet kräver att du har B-körkort och vana av att köra bil.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är trygg i din profession, tar ansvar och har ett reflekterande förhållningssätt. Du är entusiasmerande och har god problemlösningsförmåga. Då en stor del av arbetet är handledning av omvårdnadspersonal är det viktigt att du gillar att på ett pedagogiskt sätt förmedla instruktioner till andra. Eftersom du kommer att möta många olika typer av människor är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och alltid sätter patienten i fokus.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252273:2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Alicia Ilic alicia.ilic@eskilstuna.se 016-710 51 32 Jobbnummer
9648417