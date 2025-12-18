Distriktssköterska/Sjuksköterska till hemsjukvården - 2 tjänster
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Vill du arbeta självständigt med patienten i fokus och vara en viktig del av den nära vården? Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska till hemsjukvården inom vårt distriktsområde.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i hemsjukvården ansvarar du för planerade och akuta insatser i patienternas hem. Arbetet är varierat och innebär nära samverkan med kollegor, läkare, rehabpersonal och omsorgspersonal. Du har ett helhetsansvar för omvårdnaden och bidrar till trygg och säker vård för våra patienter.
• Omvårdnadsansvar för patienter inskrivna i hemsjukvården
• Medicinska bedömningar och uppföljningar
• Läkemedelshantering och provtagning
• Dokumentation enligt gällande riktlinjer
• Samverkan med andra professioner och aktörer
• Handledning av omsorgspersonal och studenter vid behovKvalifikationer
Kvalifikationer för tjänsten:
• Legitimerad sjuksköterska
• Erfarenhet av hemsjukvård, primärvård eller geriatrik är meriterande
• God förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut
• God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
• B-körkort är ett krav
Vi erbjuder:
• Ett självständigt och meningsfullt arbete
• Trygga anställningsvillkor
• Introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
• Engagerade kollegor och gott samarbetsklimat
• Möjlighet till flextid/arbetstidsanpassning enligt verksamhetens behov
ÖVRIGT
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Bromölla kommun
Bromölla kommun, Hälso- och sjukvård
Enhetschef
Enhetschef
Annelie Arnell annelie.arnell@bromolla.se 0456- 822 317
