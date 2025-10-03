Distriktssköterska/Sjuksköterska till Hemsjukvård i Husby
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
, Vaxholm
eller i hela Sverige
När Familjeläkarna startade 2008 var vår vision att ge patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision driver oss fortfarande. Vi är engagerade, bryr oss om människor och tar ansvar för att göra skillnad. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi driver vårdcentraler både i Stockholm och i Uppsala län och har ett tydligt och framgångsrikt koncept där du som anställd får stimulans, trivsel och professionell utveckling. Familjeläkarna består idag av ca 1000 anställda som med engagemang och kompetens skapar en varm och familjär arbetsgrupp. Vill du vara med och utveckla primärvården?
Söker du en roll där du får möjlighet att påverka både din och verksamhetens utveckling? Där ditt engagemang och din drivkraft bidrar till mätbara resultat? Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar, där patienten alltid står i centrum.
Nu söker Familjeläkarna Husby en distriktssköterska till vårt team. Tjänsten innebär främst arbete inom hemsjukvård, men viss mottagningsarbete kan förekomma.
Om rollen
Som distriktssköterska hos oss kommer du att arbeta främst i hemsjukvård och viss arbete på mottagningen kan förekomma. Du har en viktig roll i att ge patienter trygg och kvalitativ vård i deras hemmiljö, samtidigt som du vid behov deltar i mottagningsarbete med telefonrådgivning, triagering och självständiga patientbesök. Förebyggande hälsoarbete är en central del av din roll, och du samarbetar nära läkare och andra vårdprofessioner för att säkerställa en högkvalitativ vård och en god patientupplevelse.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska och har erfarenhet av primärvård, gärna inom både hemsjukvård och mottagningsarbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har ett professionellt bemötande och en god förmåga att anpassa dig till olika vårdsituationer. Engagemang och intresse för att utveckla god och säker vård är viktigt för oss.
Vi erbjuder
Hos oss får du en stimulerande och varierad arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas och påverka. Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till hel- eller deltidsanställning. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och patientfokus. Arbetstiderna är måndag till fredag 8-17 med viss flexibilitet. Familjeläkarna är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter detta intressant?
Varmt välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig för mer information. Bifoga gärna din yrkeslegitimation och examensbevis i din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), http://www.famlak.se Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9540415