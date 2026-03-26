Distriktssköterska/ Sjuksköterska till hemsjukvård Barkarby vårdcentral
Varmt Välkommen att arbeta hos oss på Barkarby vårdcentral!
Barkarby ligger i ett snabbt växande geografiskt område och här finns mycket spännande utveckling på gång.
Nu söker vi dig som är distriktssköterska/ sjuksköterska med inriktning mot hemsjukvård och vill ingå i vårt härliga team här på Barkarby vårdcentral!
Barkarby vårdcentral är en mellanstor vårdcentral och ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), vi har ca 8 200 listade patienter.
Vi är en mycket trivsam arbetsplats med 25 fast anställda medarbetare. Vårdcentralen ligger ett par minuters promenad från Barkarby pendelstation. Det tar ca 15min till Stockholm C.
Hos oss arbetar distriktssköterska, sjuksköterska, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, undersköterska, kurator, psykolog och administrativ personal.
Vi har korta beslutsvägar och en nära och prestigelös dialog i det dagliga arbetet mellan alla professioner. Det stärker vår patientsäkerhet där patienten är i fokus. Alla våra patienter erbjuds en fast läkare kontakt.
Arbetsglädje och teamarbete är för oss mycket viktigt varje dag. Vi har ett gott arbetsklimat och en välfungerande verksamhet. Vi strävar efter att vara i framkant vad gäller nya arbetssätt och digitalisering och ser möjligheter i att ständigt utveckla vårt patientarbete.
På vårdcentralen finns även sköterskeledda mottagningar för astma/KOL-, diabetes-, hypertoni samt även för levnadsvanor och minnes test.
Vi vill på allt sätt erbjuda ett roligt, stimulerande, trivsamt och utvecklande arbete.
Du kan läsa mer om oss på Barkarby vårdcentral (regionstockholm.se)
Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning.
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom friskvård med 5000kr/år och fri sjukvård. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)

Dina arbetsuppgifter
Arbetet som distriktssköterska/ sjuksköterska i hemsjukvården innebär att övergripande ansvara för dina egna patienter i hemsjukvården men även tillsammans med dsk/ssk i teamet. Du planerar och arbetsleder undersköterskor i det dagliga hemsjukvårds arbetet. Du samverkar och rapporterar till hemsjukvårdsläkare.
Du deltar efter behov även i övriga arbetsuppgifter på vårdcentralen såsom telefonrådgivning och ibland på sköterskemottagningen.
Som distriktssköterska/ sjuksköterska i primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar, symtom och problem. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med övriga professioner.
Välkommen till ett meningsfullt arbete!Kvalifikationer
Legitimerad distriktssköterska/ sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har tidigare erfarenhet från att arbeta i primärvård i Region Stockholm.
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare. Goda kunskaper i svenska, lägst nivå C är ett krav.
B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Gott bemötande till såväl patienter som medarbetare är för oss mycket viktigt. Du är trygg med att arbeta självständigt. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse.
Övrig information
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2097".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Barkarby vårdcentral

Kontakt
Maryam Ali, Enhetschef 070-2857234

Jobbnummer
9822077