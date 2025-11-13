Distriktssköterska/Sjuksköterska till HC City
Praktikertjänst AB / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-11-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Gävle
, Sandviken
, Tierp
, Hofors
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Välkommen att söka jobb hos Gävles största och populäraste hälsocentral med enbart fast bemanning.
Vi har i dagsläget ca 11200 listade patienter. Våra lokaler ligger mitt i centrala Gävle med närhet till tågstationen. Vi är ett härligt kompetent team bestående av flera olika yrkeskategorier. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, psykolog, hälso- och sjukvårdskurator, rehabkoordinator, medicinska sekreterare och receptionister. Hälsocentralen drivs av 6 stycken allmänspecialister och en distriktssköterska som alla arbetar kliniskt. Utöver det består läkarbemanningen av en anställd allmänspecialist samt tre ST-läkare. Vi har ett gott samarbete mellan professionerna, alltid med patienten i fokus. Ta chansen att bli en av oss, varmt välkommen med din ansökan. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som förekommer på en hälsocentral. Att arbeta som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss innebär bland annat telefonrådgivning, planerade mottagningsbesök, akuta mottagningsbesök samt digitala besök. Tillsammans arbetar vi för att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Hälsocentralens öppettider är måndag-fredag 8-17, helgtjänstgöring kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska eller sjuksköterska. Erfarenhet från primärvård är önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team men också har förmåga att arbeta självständigt. Du ska trivas med att skapa goda kontakter och relationer, gärna tilltalas av förbättringsarbete och ha ett lösningsorienterat förhållningssätt. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav, talar du fler språk är det meriterande.
Övrig information
Tjänsten är på heltid men vid andra önskemål går arbetstiden att diskutera. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/807". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Gävleborgs län, Hälsocentralen City Jobbnummer
9603600