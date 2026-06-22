Distriktssköterska/Sjuksköterska till HC Ankaret, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-06-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Är du en positiv och engagerad distriktsköterska/sjuksköterska som söker efter en arbetsplats där du får utvecklas och växa i din profession? Då kan vi, Hälsocentralen Ankaret, vara din nya arbetsplats!
Primärvården är en länsorganisation med indelning i fyra områden, varav Örnsköldsvik är ett där de sex hälsocentralerna i kommunen ingår. Hälsocentralen Ankaret är länets största hälsocentral och ligger centralt i Örnsköldsvik med ca 65 medarbetare i olika professioner. På Hälsocentralen är vi ett glatt gäng i som arbetar i en positiv anda där vi ser möjlighet för den enskilda medarbetaren att få utvecklas i sin roll. Hos oss är det naturligt att medarbetare vidareutbildar sig. Därför finns möjligheten att specialisera sig inom något område exempelvis inkontinens, Astma/ KOL. Vi samtalar om det tillsammans. Vi arbetar för att främja för en god arbetsmiljö. Självklart anpassar vi din inskolning så du känner dig trygg med ditt arbete hos oss.
Vi är en verksamhet i ständig utveckling och söker därför två Distriktsköterskor/sjuksköterskor till oss. Tjänsterna avser vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse till och med 2027-11-01.
ArbetsuppgifterMottagningsarbete
Telefonrådgivning via TeleQ
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Det är meriterande om duHar erfarenhet av mottagningsarbete
Har erfarenhet av att arbeta inom primärvården
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSjälvgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:075". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Norr Kontakt
Rekryterande chef
Katarina Byström katarina.bystrom@rvn.se Jobbnummer
9973611