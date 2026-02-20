Distriktssköterska/sjuksköterska till Hälsocentralen Granlo, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du arbeta på en enhet där du utvecklas i en stimulerande och omväxlande miljö tillsammans med erfarna kollegor? Välkommen att jobba hos oss på Granlo HC! I takt med att verksamheten växer förstärker vi nu vårt team och söker flera nya kollegor inom olika yrkeskategorier.
Granlo hälsocentral är en väl fungerande enhet med cirka 12 000 listade patienter med fokus på kontinuitet, KUM verksamhet och nära samarbete med Liden HC. Vi är ett härligt gäng med olika yrkesbakgrunder som gör skillnad varje dag. I vårt team finns 8 distriktssköterskor, 3 sjuksköterskor, allmänspecialister, ST-läkare, en hudläkare, en ortoped, undersköterskor, psykolog, kuratorer, rehabkoordinator och medicinska sekreterare. Här jobbar vi tätt ihop och i en öppen och inspirerande arbetsmiljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter.
Vi söker nu en sjuksköterska/distriktssköterska till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
Som sjuksköterska/distriktssköterska är du en central del av primärvårdens uppdrag. Du bidrar genom att bland annat säkerställa ett tryggt och professionellt omhändertagande av patienter i alla åldrar. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stärka patienters egenvård och välmående. Genom din kompetens och självständighet är du en nyckelperson i att skapa en tillgänglig, personlig och kvalitativ primärvård. Hos oss får du goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Du kan bland annat fördjupa dig inom specialistområden som diabetes, astma/KOL, inkontinens, äldrevård eller sårvård.
Arbetsuppgifter som sjuksköterska hos oss:
Självständiga bedömningar och rådgivning via mottagning och telefon/digitala kontakter.
Arbeta med kroniker: diabetes, hypertoni, KOL, astma med mera.
Såromläggningar, provtagningar och behandlingar inom distriktssköterskans kompetensområde.
Sjuksköterskeledd infektionsmottagning.
Samarbete med läkare, fysioterapeuter, kuratorer och övriga professioner.
Vi erbjuder en trygg och strukturerad introduktion anpassad efter din erfarenhet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Är legitimerad distriktssköterska, diabetessjuksköterska eller specialist inom Astma-Kol
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Omdöme
Initiativtagande
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
