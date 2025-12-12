Distriktssköterska/sjuksköterska till Hälsocentralen Domsjö
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Närsjukvårdsområde Norr har ett sjukhus och sex regiondrivna hälsocentraler. I området finns en privat vårdcentral samt en kommun. Närsjukvårdsområde Norr har cirka 530 medarbetare som arbetar inom olika verksamhetsområden. Uppdraget är att på lika och jämställda villkor tillhandahålla en nära hälso- och sjukvård till länsinvånarna, utan avgränsning vad gäller sjukdom, ålder eller patientgrupper.
Hälsocentralen Domsjö består av ett 30 tal medarbetare inom olika yrkeskompetenser som samarbetar och gör sitt yttersta för våra patienter genom att erbjuda god och nära vård med ett gott bemötande och professionellt omhändertagande. Vi är en hälsocentral som jobbar mycket med utvecklingsarbete och utbildning.
Nu söker vi på Hälsocentralen Domsjö en distriktsköterska/ sjuksköterska som vill jobba i en erfaren arbetsgrupp med många olika yrkeskompetenser. Att hjälpa varandra och att samverka med kollegor och andra kompetenser på Hälsocentralen är viktiga beståndsdelar i vår arbetsdag men även att vara flexibel för att vi ska kunna ge den bästa vården.
Vi erbjuder en arbetsplats där alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö genom att ta eget ansvar och hjälpa varandra. Arbetet är varierat och det finns goda möjligheter att lära och att utvecklas.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan skifta över dagen så du behöver vara flexibel. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är mottagningsarbete, såromläggningar, provtagning, akutarbete, telefonrådgivning via TeleQ samt viss samordning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska eller är utbildad distriktssköterska
Har erfarenhet av mottagningsarbete
Har erfarenhet av telefonrådgivning
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Det är meriterande för tjänsten om du
Har erfarenhet av att arbeta i Cosmic
Har erfarenhet av att arbeta som akutsköterska i Primärvård
Är utbildad diabetessköterska
Har förskrivarrätt
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Strukturerad
Flexibel
Helhetssyn
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
