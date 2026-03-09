Distriktssköterska/sjuksköterska till Hälsocentralen Centrum, Sundsvall
2026-03-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Som en del av Närsjukvårdsområde Söder finns Hälsocentralen Centrum som ligger ett stenkast från Sundsvalls stadscentrum men ändå lummigt och grönt. Dina blivande arbetskamrater består av familje- och utbildningsläkare, distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare samt ett psykosocialt team bestående av socionomer, psykiatrisjuksköterska och psykolog.
Nu söker vi två distriktssköterskor till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi erbjuder dig ett roligt arbete med varierade arbetsuppgifter tillsammans med kompetenta kollegor. Vi hoppas att du vill bli en av oss! Kontakta oss för att få veta mer och för att komma på besök!
Distriktssköterska/sjuksköterska till Hälsocentralen Centrum, SundsvallPubliceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Självständigt mottagningsarbete med egna patienter
Telefonrådgivning via TeleQ
Arbete med både planerade och akuta besök
Dokumentation i Cosmic
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har en vidareutbildning till distriktssköterska alternativt en vidareutbildning vi finner aktuell för verksamheten
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Helena Parment Isaksson +4660188312 Jobbnummer
9785711