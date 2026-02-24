Distriktssköterska / sjuksköterska till Freya vårdcentral i Frövi
2026-02-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Lindesberg
Vill du arbeta på en vårdcentral där kompetens, ansvar och arbetsglädje går hand i hand? Då kanske du är vår nya kollega!
Om jobbet
Uppdraget inom primärvården är brett för alla professioner, så även för den viktiga rollen som sjuksköterska eller distriktssköterska. I den här tjänsten kommer du att få användning av din kompetens och erfarenhet i stort som smått. Du kommer även att ha områden som just du ansvarar för.
Om arbetsplatsen
Freya vårdcentral öppnade 2 februari 2025 i privat regi och är en vårdcentral med ca 6000 listade patienter. Enheten har ett tydligt fokus på primärvårdens uppdrag och verkar nära, avgränsat och hållbart för medborgarnas bästa. Vi står för kvalitet, professionalitet och ett varmt bemötande.
Som sjuksköterska/distriktssköterska inom primärvården arbetar du med bedömningar och insatser utifrån din profession i nära samarbete med vårdcentralens övriga professioner. Du hanterar inkommande telefonrådgivning, bokar patienter, sköter mottagningen och utför samtliga förekommande arbetsuppgifter.
För att trivas inom primärvården behöver du som person kunna göra snabba, utförliga och korrekta bedömningar för att i nästa led kunna fördela patienten till rätt resurs. Tempot inom primärvården är högt och du behöver kunna ha flera bollar i luften samtidigt. De system som du främst kommer att arbeta i är Cosmic, TeleQ och 1177.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller legitimerad distriktssköterska
Erfarenhet av och kännedom om Hälso- och sjukvården
Meriterande
Erfarenhet av och kännedom om primärvården
Vad vi kan erbjuda dig
Vi bjuder på god frukost varje dag
En arbetsplats där vi har roligt varje dag
En plats i ett litet och engagerat team med korta beslutsvägar
Handledning inom din profession
Möjlighet att forma ditt uppdrag
En fast anställning på heltid med 6 månaders provanställning enligt rutin
Låter det som en intressant tjänst för dig? Tveka inte, skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
Intervjuer sker löpande och rekryteringsprocessen kan avslutas i förtid om vi hittar den vi söker, så vänta inte med din ansökan. I din ansökan ska du förutom personligt brev och fullständigt CV även bifoga kopia på din legitimation som sjuksköterska/distriktssköterska.
Rekryteringsansvarig: leg. Hälso- och sjukvårdskurator Emilia Eriksson, telefon: 072-232 66 14 mejl: kontakt@emiliaeriksson.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
