Distriktssköterska/sjuksköterska till Brunflo hälsocentral
Region Jämtland Härjedalen, Brunflo hälsocentral / Sjuksköterskejobb / Östersund Visa alla sjuksköterskejobb i Östersund
2025-12-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Brunflo hälsocentral i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet.
Brunflo hälsocentral ligger fint beläget, ca 15 km söder om Östersund och har i nuläget ca 9100 listade patienter. Vi har ett geografiskt upptagningsområde med både tätort och landsbygd. Hälsocentralen är en välfungerande arbetsplats med bra rutiner, gott samarbete blandat med en stor portion nytänk. Vi har en stabil personalgrupp där vi tar tillvara varandras kompetens och skapar bra förutsättningar för patienten. Hälsocentralen har ett välfungerade multimodalt team med fysioterapeut, psykolog, rehabkoordinator och läkare där patienterna erbjuds olika behandlingar utifrån ett personcentrerat synsätt. Vi har distriktssköterskor med egna ansvarsområden som tillsammans med undersköterskor och medicinska sekreterare arbetar på toppen av sin kompetens. BVC, MVC och fysioterapin är välbemannade med erfarna medarbetare och vi har två engagerade enhetschefer.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Att arbeta som distriktssköterska består till stor del av rådgivning via telefon samt bokning av patientbesök och vi jobbar med tidsbokad callback.
Förutom egen mottagning med sedvanligt mottagningsarbete som distriktssköterska har vi t.ex. diabetesmottagning, sårmottagning och astma/KOL- mottagning. I arbetet ingår också bedömning och mottagning av akuta patienter. Under arbetspasset finns alltid en s.k. frågedoktor schemalagd för konsultation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska med förskrivningsrätt. Vi välkomnar även ansökningar från sjuksköterskor med grundutbildning alt annan specialistutbildning. Erfarenhet av primärvård är meriterande samt gärna erfarenhet/intresse av arbete med sårvård.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där god samarbetsförmåga och förmåga till ett flexibelt arbetssätt är viktigt. Vi ser gärna att du är driven, nyfiken, har en positiv inställning till nya uppdrag och har ett förändringsinriktat arbetssätt. I arbetet förväntas att du kan jobba självständigt men också i team.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/ Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Brunflo hälsocentral Kontakt
Enhetschef Brunflo HC
Britta Ahlin britta.ahlin@regionjh.se 063147132 Jobbnummer
9658651