Distriktssköterska/sjuksköterska till Björknäs hälsocentral, Boden
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Boden Visa alla sjuksköterskejobb i Boden
2025-08-12
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vi på Björknäs hälsocentral behöver nya kollegor till vårt glada och engagerade mottagningsteam. Tillsammans jobbar vi för att våra medborgare ska få en god och nära vård. På arbetsplatsen strävar vi efter att alla ska känna sig delaktiga i arbetet och vi jobbar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats där vi alla ska kunna ha ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Vill Du bli en del av vårt team?
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska. Det är meriterande om du är distriktsköterska och/eller har erfarenhet av arbete inom primärvård. Goda kunskaper i engelska och/eller andra språk samt kunskaper i journalsystemen Cosmic och VAS är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående, uthållig och reslutatorienterad med god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska/distriktsköterska på vår hälsocentral arbetar du varierat och utifrån ett brett kunskapsperspektiv. Du arbetar för våra patienters bästa hälsa där patienten är central part i sin vård. Din roll är rådgivande och behandlande, med uppdrag att stötta patienten i att utföra sin egenvård samt undersöka och behandla olika sjukdomstillstånd. Det är ditt uppdrag att arbeta preventivt för att bygga god hälsa.
Vi arbetar med digitala- såväl som fysiska besök med fokus på god och nära vård. I arbetet ingår handledning av blivande medarbetare och kollegor inom yrket.
Arbetsuppgifterna varierar och innehåller både praktiska och administrativa uppgifter. Du möter patienter i alla åldrar och olika hälsotillstånd. Du bedömer, diagnosticerar och behandlar patienter, på egen hand men även i samverkan med hälsocentralens övriga medarbetare. Våra patienter besöker oss via telefonen, digitalt samt på plats, vilket leder till en arbetsdag med omväxlande arbetsuppgifter.
Du har även möjlighet till att utveckla din kompetens genom arbete på någon av våra olika sköterskeledda mottagningar. Idag har vi medarbetare som arbetar med egna mottagningar inom astma/kol och diabetesvård, och vi planerar för fler inriktningar framåt.
På Björknäs hälsocentral har vi som tilläggsuppdrag till övrig verksamhet även Flyktingmedicinska enheten, där vi tar emot asylsökande med olika hälso- och sjukvårdsbehov, på öppen mottagning, samt utför hälsosamtal och vaccinationer, och mycket annat.
Det här erbjuder vi dig
• Kompetenta, hjälpsamma och engagerade kollegor
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner där en nyhet är skobidrag för arbetsskor: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTillsvidareanställning, heltid. Arbetstiden är dagtid men tjänstgöring på jourcentral, helgdagar, kan ingå. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Helena Bikowski helena.bikowski@norrbotten.se 0921-660 30 Jobbnummer
9455305