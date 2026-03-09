Distriktssköterska/Sjuksköterska till Akka Hälsocentral, Haninge
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Haninge Visa alla sjuksköterskejobb i Haninge
Vi söker dig som är Distriktssköterska/sjuksköterska och vill arbeta i hemsjukvården.
Vill du vara med och arbeta tillsammans med oss i vår fina verksamhet, Vi ser fram emot att välkomna dig i vårt team!
Vad erbjuds du?
I rollen som Distriktssköterska/sjuksköterska i hemsjukvården, ansvarar du för patienterna tillsammans med en distriktssköterska, fyra undersköterskor. Allmänspecialist Peter, ansvarar för hemsjukvårdspatienterna. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier vid mottagningen. Vi använder oss av journalsystemet TakeCare och LifeCare, vi ser gärna att du kan hantera dessa system. Vi vill gärna att du är med och arbetar med processer och rutiner.
På vårdcentralen har vi diabetes- , äldre-och spirometrimottagning.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi har även en fast läkarstab. Till oss kommer man lätt med allmänna kommunikationer och vi har gratis parkering om du kommer med bil. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!
Vem söker vi?
Vi söker en kompetent och positiv Distriktssköterska/sjuksköterska och ser gärna att du har erfarenhet av primärvård sedan tidigare.
Vi lägger stor vikt vid att du tillsammans med dina kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Maria Trygg, maria.trygg@primavard.se
Vi ser fram emot Din ansökan och att få träffa DIG!
Mottagning
Akka Hälsocentral är Västerhaninges vårdcentral - En del av Prima Vård.
Vi har ett härligt medarbetargäng på ca 40 medarbetare, som servar va 11.500 patienter.
Vårt uppdrag är att bedriva Husläkarmottagning med basal hemsjukvård, BVC-Mama Mia, medicinsk fotsjukvård, vi har psykolog och rehabkoordinator, primärvårdsrehabilitering med hemrehabteam.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
