Distriktssköterska/Sjuksköterska till Adolfsbergs vårdcentral
2025-11-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Nu söker vi en positiv, engagerad och driven distriktssköterska/sjuksköterska till vårt team på Adolfsbergs vårdcentral.
På Adolfsbergs vårdcentral tror vi på att vården blir som bäst när vi arbetar tillsammans - med patienten i fokus och med omtanke om varandra.
Strax söder om de centrala delarna av Örebro finner du Adolfsbergs vårdcentral, en välfungerande vårdcentral med goda framtidsvisioner. På Adolfsbergs vårdcentral arbetar idag drygt 50 personer och vi har ca 15 000 listade patienter. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl villaområden, flerfamiljshus och landsbygd. Distriktssköterskemottagningen är en väl fungerande mottagning med en stabil och positiv arbetsgrupp. Det finns ett nära och fungerande samarbete med övriga yrkesgrupper. Vårt arbetssätt bygger på teamkänsla där alla ingår och där alla har ansvar för att skapa och bibehålla en bra arbetsplats.
Vi hoppas att du kan se en framtid hos oss och välkomnar din ansökan!
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som distriktssköterska/sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvård, såsom mottagningsarbete, telefonrådgivning, digital rådgivning via chat samt förskrivning av vissa läkemedel och hjälpmedel. Arbetet präglas av självständigt arbete med patienternas bästa i fokus. I kombination med det självständiga arbetet kommer du att ha ett tätt samarbete med övriga kollegor på vårdcentralen.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Bitr vårdcentralschef
Annelie Bertling 019-602 80 04 Jobbnummer
9600289