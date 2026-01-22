Distriktssköterska/Sjuksköterska söks till Sigtuna Läkarhus i hemsjukvården
2026-01-22
Nu finns chansen att arbeta med oss inom hemsjukvården!
Vi erbjuder en fin sammanhållning och mycket glädje samtidigt som vi jobbar på och med god kvalitet!
Vi har en stabil sjuksköterskegrupp och stärker nu upp då en av våra sjuksköterskor längtar tillbaka till akutsjukvården.
Därmed dyker denna möjlighet upp just nu!
Sigtuna Läkarhus ligger på den pittoreska gågatan mitt i vackra och charmiga Sigtuna, 30 min till Stockholm.
Nu fortsätter vi och utvecklar vård i ytterområden för att stötta Närakuter, jobba förebyggande, minska återinläggningar till akutsjukhus. Vårt kvalitetsarbete för 2024 innefattar utökad kvalitet och patientsäker vård i vår stora hemsjukvård på 100 patienter. Vi använder oss bland annat NEWS2 i vår hemsjukvård för ökad patientsäkerhet och bra omhändertagande.
2023 fokuserade vi på psykisk ohälsa där vi minskade ner antalet behandlingsserier med god kvalitet, patientsäker vård och bra tillgänglighet. i teamet finns både psykolog och sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri. Vi har även BVC. Vi har ett gott samarbete med rehabmottagning i närheten. Du kan läsa mer om oss på Sigtuna läkarhus vårdcentral (regionstockholm.se)
Vi erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för Distriktssköterska/Sjuksköterska inom vårdcentralsuppdraget i hemsjukvården. Vid behov kan arbetsuppgifter på mottagning förekomma.
Som distriktssköterska i primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer både planerade och akuta besök samt telefonrådgivning mm. Patienterna har en mängd olika typer av sjukdomar och problem. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%, deltid kan eventuellt diskuteras. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, primärvård är meriterande. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande. B- körkort. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för arbete inom vårdcentral och hemsjukvård. Som person är du ansvarsfull, har ett positivt synsätt och mycket god samarbetsförmåga. Du är lugn och strukturerad med förmåga att prioritera och kunna fatta snabba beslut när det så krävs. Du tar ansvar för det egna arbetet och är trygg i din yrkesroll. Du delar gärna med dig av din kompetens och trivs med att arbeta teambaserat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
