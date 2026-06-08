Distriktssköterska/sjuksköterska sökes till Vårdcentralen Veddige
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2026-06-08
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Vill du vara med och utveckla framtidens digitala primärvård i Veddige? Nu söker vi Distrikts-/sjuksköterska med eller utan diabeteskompetens.
Om arbetet och oss som arbetsplats
Nu har du möjlighet att bli en del av utvecklingen hos oss på Veddige vårdcentral.
Att arbeta som distriktsköterska eller sjuksköterska hos oss innebär en spännande och varierad vardag. Du kommer bland annat att arbeta med telefonrådgivning, tidsbokning, patientbedömningar och mottagningsarbete.
Vi är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering är en naturlig del av vår vardag. Du kommer därför att arbeta i våra vårdsystem samt möta patienter via digitala kanaler, till exempel genom rådgivning i chatt.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Viss tjänstgöring förekommer på kvälls- och helgmottagning.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska med eller utan diabetesutbildning. Har du tidigare erfarenhet inom diabetes är det meriterande. Har du inte detta ser vi positivt på ditt intresse för att utvecklas inom området.
För tjänsten krävs att du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du är tydlig i ditt budskap och kan anpassa dig till mottagaren samt har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv. Vi ser även att du har ett helhetsperspektiv, tar ansvar för ditt arbete och anpassar dig utefter olika situationer. För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
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Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Västra Ringvägen 11 (visa karta
)
432 67 VEDDIGE Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Avdelningschef
Johanna Grimbeck 070-2235485 Jobbnummer
9953655