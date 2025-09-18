Distriktssköterska/sjuksköterska sökes till Vårdcentralen Veddige
2025-09-18
Är du distriktssköterska/sjuksköterska och vill vara en del av vår familjära vårdcentral? Här värdesätter vi varje medarbetares unika bidrag och skapar en positiv arbetsmiljö.
Om du drömmer om att arbeta i en nära gemenskap där ditt arbete gör verklig skillnad, då är detta den rätta platsen för dig!
Om arbetet och oss som arbetsplats
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande i första linjens vård, både via telefon, digitala vårdmöten och på mottagningen.
Du arbetar till stor del självständigt med egen mottagning där du triagerar, behandlar och följer upp patienter. Ett nära samarbete sker med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet, men även tillsammans med andra aktörer såsom hemsjukvård och annan specialistvård.
Vårdcentralen Veddige består av läkar- och distriktssköterskemottagning, provtagning, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykolog, kurator, BVC, specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes och rökavvänjning. Det kan även bli aktuellt att arbeta viss del på filialen i Bua som är en del av vårt verksamhetsområde.
Hos oss får du både tid för patienten och möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling och patientsäkerhetsarbete. Vi ser att du tillsammans med oss vill delta i det spännande arbetet att fortsätta tillgodose våra patienters behov och hålla hög medicins kvalitet!Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska alternativt distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård.
Vi är otroligt måna om att kunna ta vara på all din kompetens, så har du kompetens inom ytterliga områden som ex diabetes, BVC eller astma/KOL är det meriterande för tjänsten. Ring gärna för ett inledande samtal om du har några frågor eller funderingar. Du ser mitt nummer längre ner.
För tjänsten krävs att du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du är tydlig i ditt budskap och kan anpassa dig till mottagaren samt har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv. Vi ser även att du har ett helhetsperspektiv, tar ansvar för ditt arbete och anpassar dig utefter olika situationer. För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som sjuksköterska https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal.
