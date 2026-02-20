Distriktssköterska/sjuksköterska sökes till Vårdcentralen Nyhem, Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
Då en av våra trogna distriktssköterskor nu ska gå i pension söker vi en distriktssköterska/sjuksköterska till vårdcentralen Nyhem.
Vi är ett härligt gäng som arbetar här och vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss arbetar du med vår mottagningsverksamhet. I uppdraget ingår även att arbeta i vår tidbokning samt ge telefonrådgivning. Du arbetar självständigt, men har stort stöd av övriga kollegor. Vi har numera även rådgivning via chatt, vilket också ingår i dina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna ligger i ett rullande schema där alla sjuksköterskor ingår, vilket innebär att du får ett varierat och omväxlande arbete.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Nyhem ligger i Halmstad och är en trivsam vårdcentral med fräscha lokaler och vi har drygt 10 900 listade patienter. Här finns läkarmottagning, laboratorium, BVC, distriktssköterskemottagning, sjukgymnastik, arbetsterapeut, kurator, psykolog och rehabkoordinator. Folktandvården finns också i samma byggnad. Vi har även specialistmottagning för astma/KOL, diabetes, riskmissbruk och rökavvänjning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad distriktssköterska/legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av arbete i primärvård och/eller erfarenhet av triagering är meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket förutsätts, likaså goda datorkunskaper.
Du har patienten i fokus och är bekväm med att arbeta såväl självständigt som i team. Du är noggrann i ditt arbete och har förmåga till flexibilitet. Viktigt är också att du bidrar till en god stämning i arbetsgruppen och har ett gott och professionellt bemötande gentemot dina kollegor och de som besöker vårdcentralen. Vi ser även att du har en positiv inställning till utvecklingsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kommer att ske 9/3.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Närsjukvården Halland Kontakt
Eva Holstner, Verksamhetschef (nås efter 2/1) 070-2480136 Jobbnummer
9755748