Distriktssköterska/sjuksköterska sökes till Vårdcentralen Breared
2026-01-26
Nu har du möjlighet att bli en del i utvecklingen hos oss i Breared.
Då en av våra kollegor ska gå i pension söker vi nu en ersättare. Vill du vara med på vår resa?
Att arbeta som distriktsköterska på vår vårdcentral innebär en spännande variation på arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att arbeta med telefonrådgivning, tidsbokningar, ge våra patienter rådgivning via chatt samt bedömningar av patienter och mottagningsarbete. Vi ser att du tillsammans med oss vill delta i det spännande arbetet att fortsätta tillgodose våra patienters behov och hålla hög medicinsk kvalitet!
Arbetet är förlagt till vardagar, måndag till fredag. Vissa kvällar och helger bemannar vi även kvälls- och helgmottagningen.
Om arbetsplatsen
Vi på Breared har nu vuxit oss tillräckligt stora för att vara en självständig vårdcentral, från att tidigare varit en filial till Västra Vall. Vi ligger i ett expansivt område bara fem minuter från centrum.
Här möter vi vårdens framtida utveckling tillsammans, genom ett löpande arbete, där vi omvärldsbevakar för att uppnå våra egna uppsatta mål. Vi strävar efter att ha ett lyhört ledarskap där vi är måna om att du som medarbetare ska känna dig hörd och delaktig i vår utvecklingsprocess.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistinriktning distriktssköterska. Du har tidigare erfarenhet av arbete i primärvården och ett intresse av att utveckla vårt arbete med digitaliserad vård.
För tjänsten krävs att du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du är tydlig i ditt budskap och kan anpassa dig utifrån mottagaren samt har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv. Vi ser även att du har ett helhetsperspektiv, tar ansvar för ditt arbete och anpassar dig utifrån olika situationer. Du har ett strukturerat arbetssätt och skapar förutsättningar för ett bra flöde på mottagningen. För att trivas som distriktssköterska hos oss är du positiv till förändring och vill vara med på vår utvecklingsresa. För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
