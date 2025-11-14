Distriktssköterska /Sjuksköterska sökes till Boo Vårdcentral!
2025-11-14
Vill du arbeta i team med glada och positiva arbetskamrater i en dynamisk verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik?
Vi är en driven, engagerad och kompetent sjuksköterskegrupp där flertalet av oss är Distriktssköterskor.
Två av våra uppskattade medarbetare har valt att gå vidare i sitt yrkesliv.
Därför söker vi två engagerad sjuksköterskor med erfarenhet av schemaplanering till vår vårdcentral!
Vår mottagning ligger belägen i Orminge centrum, i Nacka kommun, med goda förbindelser till Slussen. I vårt team arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, distrikts sjuksköterskor. Du kan läsa mer om oss på: Boo vårdcentral (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för distriktsköterska på vårdcentral, bland annat:
Utföra medicinska bedömningar och vårdinsatser
Stödja och informera patienter om hälsa och behandling
Schemaläggning
Samarbeta med läkare och övrig vårdpersonal för att säkerställa högkvalitativ vård
Delta i kvalitetsutveckling
Mottagningsarbete
Tele Q
Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker fortlöpande.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller Distriktssköterska med förskrivningsrätt och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Specialist sjuksköterskeutbildning är meriterande.
Erfarenhet av att ha arbetat i svensk sjukvård, primärvård är meriterande. God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande.Dina personliga egenskaper
Du har god samarbetsförmåga. Vi söker Dig som är engagerad, driven och värdesätter god samarbetsförmåga och vill bedriva god kvalitativt vård. Vi ser gärna att du gillar arbeta med människor och har god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Boo vårdcentral Kontakt
Ulrica Cadeau Mårtensson, enhetschef 08-12338260 Jobbnummer
9605330