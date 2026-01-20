Distriktssköterska/Sjuksköterska Smedjebacken Vårdcentral

Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Smedjebacken
2026-01-20


Visa alla sjuksköterskejobb i Smedjebacken, Ludvika, Fagersta, Norberg, Säter eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Region Dalarna i Smedjebacken, Ludvika, Säter, Hedemora, Borlänge eller i hela Sverige

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Vårdcentral Smedjebacken har ca 7100 listade innevånare. Vi bedriver läkarmottagning, provtagningar på vårt lab, sjukvårdsrådgivning, distriktssköterskemottagning, vi har specialistsjuksköterskor med egna mottagningar, Diabetes, Blodtryck, Astma/kol, minnesmottagning, BVC, Barnmorskemottagning vi har även sjukgymnast, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Samtalsmottagning, Risk/missbruksmottagning, och Vårdsamordnare för Psykisk hälsa med egen mottagning på vårdcentralen. Bemanningen består av många olika yrkeskategorier med bred kompetens och samarbete och nyttjande av varandras olika kunskaper är en viktig del i det dagliga arbetet. Vårt uppdrag är måndag till fredag klockan 08.00-17.00.

Distriktssköterska/Sjuksköterska Smedjebacken Vårdcentral

Publiceringsdatum
2026-01-20

Dina arbetsuppgifter
Primärvården är navet i vården och ska bedriva god och nära vård. Nu har du chansen att bli en del i vårt team på Vårdcentral Smedjebacken. Vi söker en sjuksköterska gärna med vidareutbildning inom Öppen hälso- och sjukvård. Tycker du om att ha mottagningsarbete och sjukvårdsrådgivning via telefonsystemet Tele-Q? Vi söker dig som vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Välkommen till vårt team!
Det dagliga arbetet består av sjukvårdsrådgivning i telefonsystemet Tele-Q, sedvanliga arbetsuppgifter på läkarmottagningen, distriktssköterskemottagning/specialistmottagning och bedömning av vårdbehov och förmågan att vid behov slussa patienten vidare till rätt vårdnivå. En viktig del av arbetet är samarbete med övriga enheter inom både region och kommun.

Övrig information

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska

Meriterande:
Vidareutbildning i Öppen hälso- och sjukvård.
Vana från primärvård och av att arbeta i vårt journalsystem Cosmic.

Önskvärt om du har intresse för egen specialistmottagning för blodtryck eller diabetes. Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du har god initiativförmåga och planeringsförmåga. Du är stresstålig och tycker om att ha mottagningsarbete och sjukvårdsrådgivning via telefonsystemet Tele- Q. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och samarbetsförmåga, där ett gott bemötande med patienter och arbetskamrater ingår.

Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:052".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Dalarna (org.nr 232100-0180)

Arbetsplats
Region Dalarna

Kontakt
Rekryterande chef
Ulrika Vieweg
0240-4958309

Jobbnummer
9695283

Prenumerera på jobb från Region Dalarna

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Region Dalarna: