Distriktssköterska/Sjuksköterska Smedjebacken Vårdcentral
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Smedjebacken Visa alla sjuksköterskejobb i Smedjebacken
2026-01-20
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Smedjebacken
, Ludvika
, Säter
, Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Smedjebacken har ca 7100 listade innevånare. Vi bedriver läkarmottagning, provtagningar på vårt lab, sjukvårdsrådgivning, distriktssköterskemottagning, vi har specialistsjuksköterskor med egna mottagningar, Diabetes, Blodtryck, Astma/kol, minnesmottagning, BVC, Barnmorskemottagning vi har även sjukgymnast, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Samtalsmottagning, Risk/missbruksmottagning, och Vårdsamordnare för Psykisk hälsa med egen mottagning på vårdcentralen. Bemanningen består av många olika yrkeskategorier med bred kompetens och samarbete och nyttjande av varandras olika kunskaper är en viktig del i det dagliga arbetet. Vårt uppdrag är måndag till fredag klockan 08.00-17.00.
Distriktssköterska/Sjuksköterska Smedjebacken VårdcentralPubliceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Primärvården är navet i vården och ska bedriva god och nära vård. Nu har du chansen att bli en del i vårt team på Vårdcentral Smedjebacken. Vi söker en sjuksköterska gärna med vidareutbildning inom Öppen hälso- och sjukvård. Tycker du om att ha mottagningsarbete och sjukvårdsrådgivning via telefonsystemet Tele-Q? Vi söker dig som vill vara delaktig i att utveckla verksamheten. Välkommen till vårt team!
Det dagliga arbetet består av sjukvårdsrådgivning i telefonsystemet Tele-Q, sedvanliga arbetsuppgifter på läkarmottagningen, distriktssköterskemottagning/specialistmottagning och bedömning av vårdbehov och förmågan att vid behov slussa patienten vidare till rätt vårdnivå. En viktig del av arbetet är samarbete med övriga enheter inom både region och kommun.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Vidareutbildning i Öppen hälso- och sjukvård.
Vana från primärvård och av att arbeta i vårt journalsystem Cosmic.
Önskvärt om du har intresse för egen specialistmottagning för blodtryck eller diabetes. Som person är du noggrann och ansvarstagande. Du har god initiativförmåga och planeringsförmåga. Du är stresstålig och tycker om att ha mottagningsarbete och sjukvårdsrådgivning via telefonsystemet Tele- Q. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och samarbetsförmåga, där ett gott bemötande med patienter och arbetskamrater ingår.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Ulrika Vieweg 0240-4958309 Jobbnummer
9695283